“A pesar de las dificultades pudimos seguir avanzando”, dijo Cáffaro sobre el año que termina

En diálogo con LA VOZ, el intendente municipal Osvaldo Cáffaro realizó un balance de año, al que calificó como “muy difícil”, y donde a la gestión local se le presentaron varios frentes de conflicto, debiendo reacomodar la estructura de acuerdo al devenir de la coyuntura política.

“Los cambios nacionales y provinciales repercuten en lo localy mucho, aunque a veces no se ven. Creo que hemos podido mantener muchas cosas, fue un año de mucha defensa del espacio público, y creo que es importante eso, le da mucho valor a la ciudad tener un espacio público recuperado y que se pueda utilizar”, sintetizó el Jefe Comunal.

Uno de los principales desafíos planteados desde el cambio de gobierno nacional y provincial en 2015, fue el de forjar vínculos para el trabajo conjunto en el distrito:

“La relación con la provincia y la nación es buena, pero muy formal; al no haber una afinidad respecto a muchas de las políticas que tienen, es muy difícil poder trabajar coordinadamente. Lo hacemos en varias áreas, como la salud, la seguridad, la educación. Hay otras áreas donde hubo algunos ajustes y es verdaderamente difícil”, dijo.

Durante el 2017, el Municipio ejecutó un número cercano a los 50 millones de pesos, surgidos del Fondo de Financiamiento Municipal, a través del endeudamiento de la provincia votado por los legisladores. De cara al 2018, explicó el Intendente, esos fondos no se renovarían: “Nosotros hasta acá teníamos un financiamiento por parte del FIM, que son fondos de la provincia que giraron a los municipios; para el próximo año eso se cortó, a no ser que haya una negociación de último momento con la Gobernadora. Es un fondo de alrededor de 50 millones de pesos, y estamos terminando las obras”.

Mensaje de fin de año

Como parte del cierre de año, Osvaldo Cáffaro envió un agradecimiento a todos los vecinos, y expresó: “A pesar de las dificultades pudimos seguir avanzando, y ese avance no es solamente tener las cuentas ordenadas, significa que los vecinos nos acompañaron yentendieron este proyecto de ciudad; decimos que es una ciudad para la vida porque la gente tiene que sentirla, querer a su ciudad y anclarse para poder progresar. Hubo problemas de empleo, pero vamos a seguir trabajando para que haya radicación de industrias, de pymes”.

En este sentido, el Intendente concluyó: “Les mando un fuerte agradecimiento a toda la comunidad que ha acompañado y que entiende que esta ciudad la tenemos que construir entre todos, no pasa solo por la administración del intendente y su equipo,pasa por un trabajo coordinado, vamos a estar en las cosas que hagan falta, por eso que a los despedidos de Atucha le hemos dado una especie de subsidio con contraprestación y están trabajando en pequeñas obras públicas. Hay que estar muy atentos a los cambios y el Municipio seguirá acompañando a la gente que no tiene posibilidades, les agradezco porque se entendió que se puede vivir distinto en esta ciudad y les deseo lo mejor para el próximo año”.

Para el 2018 prevén una inversión de 500 millones en obra pública

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas de octubre, desde la gestión hicieron hincapié en la utilización de los fondos propios para el desarrollo de distintas obras dentro del distrito. Al respecto, Cáffaro sintetizó: “Seguimos avanzando con recursos propios, afortunadamente hace muchos años que el Municipio no tenía una disponibilidad como la que tenemos en Zárate hoy, y eso significa una buena administración; no tenemos problemas económicos, hemos podido aumentarle a los trabajadores municipales, no tenemos deudas, y pudimos invertir alrededor de 300 millones de pesos en obra pública con fondos propios. Eso es importante, para el 2018 esperamos llegar a los 500 millones, es un monto importante que creo que hacia muchísimos años que la Municipalidad no podía invertir en eso”.

En este sentido, el Jefe Comunal agregó: “Eso forma parte de un proceso de hace bastante, donde lo municipios fueron recuperando fondos de coparticipación y mucha parte tiene que ver la administración nuestra, nos lleva mucho tiempo eso, estar encima del gasto y no incorporar personal sin control como se hacía anteriormente”.