Buscan reflotar el convenio vencido con el Ministerio de Seguridad y garantizar la permanencia de Prefectura

“El convenio se vence en 7 meses y ya estamos viendo la posibilidad de renovarlo o de buscar alguna alternativa para tener más presencia de fuerzas de seguridad o policial”, habían sido las palabras del intendente Cáffaro durante la última apertura de sesiones ordinaras del Concejo Deliberante, en el mes de Abril. En diciembre del 2016, alrededor de 70 agentes de Prefectura Naval arribaron a la ciudad, en el marco de un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Municipio, con vencimiento en estas fechas. Semanas antes, 120 efectivos de la fuerza habían abandonado la ciudad por decisión de la ministra Patricia Bullrich.

“El convenio está prácticamente vencido, aspiramos a que se pueda seguir con esto, ahí hay un trabajo muy interesante de coordinación entre Prefectura, la Dirección de Prevención Urbana y la fuerza de seguridad de la policía; hay un trabajo diario permanente, a veces con mayor, otras veces con menor coordinación, pero estamos trabajando conjuntamente el tema de la seguridad. Este es uno de los casos donde hay un trabajo diario”, definió el intendente Osvaldo Cáffaro en diálogo con LA VOZ.

En sus palabras, el Jefe Comunal ratificó su voluntad de avanzar con la renovación del convenio, aunque manifestó que hasta el momento no han recibido un llamado de parte de la cartera de Seguridad.

Desde la gestión, realizaron oportunamente un insistente pedido en el Ministerio de Seguridad de la Nación, pidiendo el regreso de la vuelta de Prefectura. Por aquellas semanas, el caso del carnicero Oyarzún había conmocionado a la opinión pública, y la inseguridad era un tema de gran preocupación para la población. Finalmente, el refuerzo de efectivos de la fuerza nacional llegó, aunque con una modalidad de trabajo distinta, y las autoridades municipales no tendrían la misma injerencia en las tareas de coordinación.

En un balance de lo actuado, Cáffaro expresó: “La evaluación es muy buena, ha cambiado mucho de años anteriores, donde había una coordinación mucho más fuerte; si bien es cierto que coordinamos acciones con ellos, no es el 100% y no es lo uno quisiera, pero es importante la presencia de Prefectura en la ciudad”.

Autocritica por la falta de reuniones de la Mesa de Seguridad

Con los cambios en la conducción del área de Seguridad municipal, también se profundizaron algunas limitaciones; a diferencia de las gestiones anteriores del área, el último y actual esquema planteado, no supo resolver la comunicación y coordinación entre las fuerzas a través de la Mesa de Seguridad: un recurso indispensable para el abordaje en la problemática vigente en el distrito.

Al respecto, el intendente reconoció: “No nos reunimos con la periodicidad que teníamos antes, y eso es una asignatura pendiente que tenemos. Ojalá podamos reeditar el convenio que tenemos y que haya un trabajo mucho mas coordinado que el que hay hoy. Igualmente es importante la presencia de ellos”.