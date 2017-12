“Cumplimos con las metas académicas en el nuevo salón auditorio y hemos tenido mucha actividad”

El Círculo Médico de Zárate cerró un año de intensa actividad en la institución, donde tuvieron lugar numerosas charlas y cursos, configurando un “balance muy positivo”, según definió el presidente, Dr. Diego Calzetti en diálogo con LA VOZ.

“Hacemos un balance muy positivo, superador de lo que fue el 2016; hemos cumplido con todas las metas académicas en nuestro nuevo salón auditorio, y hemos tenido mucha actividad. Invitamos al Círculo de Veterinarios que nos dio una charla sobre cardiopatías genéticas, y eso habla de la apertura social y con otras especialidades, nos reconocieron y valoraron nuestro apoyo. Se dio en un contexto agradable, académico, con todo lo que se merecen”, sostuvo.

Entre otras de las metas previstas para este año, la Comisión Directiva había planteado un objetivo puntual: avanzar con la obra de refacción de la Casa del Médico como corolario de un proceso de mejoras que llevó una inversión millonaria.

“Pudimos cumplir el objetivo de terminar de refaccionar la casa, está en un 99%, nos falta el frente que es lo más difícil, nos pusimos en exquisitos para que no quede ningún detalle sin cuidar, la queremos poner a punto según la época. Estamos contentos porque va a quedar bien”, expresó.

Del mismo modo, el profesional se mostró conforme con la utilización que se le ha dado a los espacios renovados del establecimiento, donde los propios socios coordinaron distintas actividades: “Fuimos elegidos como sede para el curso de nociones básicas de ingreso de socios de la Federación Medica de Buenos Aires, que se hace en distintos puntos de la provincia. Salió muy bien, con muy buena convocatoria, la federación y nosotros quedamos conformes. Eso habla del enlace con las entidades primarias, con distintos especialistas, y con distintos actores de la comunidad que nos enorgullece”.

Por otra parte, también destacó la situación actual del CMZ –que contabilizó el ingreso de 23 nuevos socios, alcanzando un total de 230-, que se encuentra “financieramente y administrativamente ordenado, con un grupo de trabajo que es para elogiarlo. Hicimos muchas actividades acá, y parte de eso fue dirigido a la sociedad. Desde lo financiero y económico, hoy este círculo pudo invertir una suma millonaria en poner en valor esta casa, gracias al esfuerzo del socio; hay una transparencia financiera, hay un equipo revisando los números, tratando de no descuidar ningún detalle, lo que hace que esto haya sido exitoso. Salimos de cuentas en cero a poder invertir, el objetivo no es ganar dinero, sino aportar a sus socios y a la sociedad”.

Calzetti ya lleva dos gestiones al frente del CMZ y con el paso del tiempo, la comisión que preside logró forjar una solida base para avanzar en los propósitos planteados. “Al inicio de la gestión decidí en consenso con la comisión directiva, hacer cursos sobre liderazgo, manejo de equipo, manejo de conflictos, coaching y situación actual de la salud pública. A un miembro de la comisión directiva se lo mando a hacer un curso de administración. Estamos apostando al conocimiento, a poner en el círculo lo que aprendemos”, detalló.

Según afirma, si bien se encuentra conforme con lo actuado durante este año, “hubiéramos querido ponerle el moño a la casa, pero no nos falta tanto”. En lo que respecta al año entrante, manifestó: “Creo que nos queda para el 2018, poder revertir la imagen de este círculo para la sociedad, es una deuda que no lo podemos hacer porque es el eterno problema que tenemos por un convenio con IOMA, en el cual nos responsabilizan de cosas que no somos responsables, como el manejo del dinero o las autorizaciones. Los afiliados no tienen segunda atención y los entendemos. Por otra parte, queremos seguir formando un equipo de trabajo, y seguir dándole vuelo académico a esto, una idea es poder aumentar la comunicación con la sociedad. Somos un entidad privada, pero con un rol social”.