“La cesantía de docentes sin título son despidos encubiertos”

El secretario General de Suteba local, Cristian Poli, ha subrayado la intransigencia de todo el gremio local en virtud de rechazar la cesantía de miles de docentes que no tienen títulos en la provincia por iniciativa del Estado provincial.

“Se dan varias situaciones que nos provocan mucha bronca, primero el tema de las jubilaciones y el ajuste previsional, luego que el presupuesto para la educación va en descenso año tras año, luego se encuentra este recorte del presupuesto en Educación de 14 mil puestos de trabajo, no hay creación de cargos y la infraestructura de las escuelas está cada vez peor. Sumado a esto, vemos una progresiva deserción de alumnos del nivel secundario en función del deterioro de las condiciones de vida de sus familias y que en muchos casos la plata no alcanza y algunos adolescentes deben salir a laburar para sostener el hogar. O en el caso de las mujeres se ponen al servicio del cuidado de hermanos o familiares. Esta es la realidad de la provincia”, expresó a LA VOZ el gremialista local.

“Dejar a 7 mil trabajadores cesantes es ignorar el sistema educativo argentino. Habrá muchos cargos en donde los pibes comenzarán a cursar pero no tendrán profesores. Aparte lo que decimos nosotros es que se debe evaluar cada caso porque no solamente el título valida a un trabajador docente para dar clases sino que es el propio sistema educativo quien aplica herramienta de evaluación y calificación constante. La idoneidad no proviene solamente del título. En el fondo, además del ajuste, el objetivo del gobierno es instalar la idea que la educación pública es un desastre. De hecho las pruebas a nivel nacional lo confirman. Y relacionar aquello con esto de que hay docentes sin título que dictan clases es parte de toda esta estrategia. Lo que remataría la propuesta de Cambiemos es la siguiente frase; `sus hijos están yendo a la escuela con docentes que no tienen títulos. Por eso está la educación pública así´. Hay un intento de instalar esta idea”, criticó Poli.

Por último señaló que esta cesantía de docentes sin títulos en febrero se trata de “despidos encubiertos” y que comenzarán un plan de lucha en consonancia con lo que va definiendo Suteba local a nivel distrital y provincial.

La FEB rechaza la medida

“Esta decisión unilateral por parte de Dirección General de Cultura y Educación de aplicar o no una norma estatutaria no es un acuerdo de cogestión. Nuestra postura es que se den los plazos para adecuar las distintas situaciones de los docentes a la norma. Con esta decisión la Dirección General de Cultura y Educación les notifican a miles de docentes que en 5 días pierden sus cargos. Con esta decisión pone en riesgo a miles de alumnos, de toda la provincia, a que pierdan horas de clases en varias asignaturas y materias específicas. Y con esta decisión se deja en claro la poca capacidad de diálogo, tomando unilateralmente decisiones que no sólo perjudican a miles de docentes sino también a miles de alumnos”, fueron las opiniones que subió la Federación de Educación Bonaerense (FEB) en su página web.