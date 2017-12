“La compra del edificio en avenida Mitre es un broche de oro”

Desde el Colegio de Abogados de Zárate-Campana, se refirieron a las colaboraciones realizadas con la Suprema Corte de Justicia, para avanzar en la creación de nuevos juzgados en el distrito.

Recientemente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, adquirió un edificio de cinco pisos en avenida Mitre 755, en Zárate, “fruto de la permanente búsqueda de inmuebles (ya sea para compra o alquiler por parte del Poder Judicial de la Provincia) que el Colegio de Abogados de Zárate Campana realiza en forma proactiva, siempre con el objetivo institucional de facilitar el trabajo de sus matriculados, y lograr una mejor y mayor calidad de acceso a la Justicia por parte de los vecinos del Departamento Judicial Zárate Campana”.

Al respecto, el Dr. Fioranelli expresó: “No siempre este tipo de gestiones llegan a buen puerto. Las necesidades existen, pero los inmuebles disponibles que vamos detectando no siempre reúnen todos los requisitos, y eso desalienta un poco. Sin embargo, el ejemplo del edificio de Zárate recientemente comprado, nos alienta a seguir trabajando en el mismo sentido aun cuando la mayoría de las veces ese silencioso, invisible y por momentos tedioso trabajo no rinda los frutos esperados”.

Esto –sostienen desde el CAZC-, representa una meta alcanzada luego de intensas gestiones que duraron aproximadamente un año y medio, incluyendo viajes semanales a La Plata y también visitas de inspección al inmueble por parte de arquitectos y otros funcionarios de la Corte.

“De hecho –explica Fioranelli- estuvimos trabajando hasta último momento para que se concretara la firma de la escritura, como por ejemplo conseguir que un ingeniero realizara el plano del ascensor, requisito solicitado por la Corte que pudimos solucionar desde el Colegio. También contamos con la predisposición del Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante para redactar el proyecto de Ordenanza de Excepción al Código de Planeamiento Urbano, y su posterior aprobación, que fue votada por unanimidad en la última Sesión Ordinaria del 2017”.

En este sentido, el presidente de la institución explicó que, buscando un lugar para la sede Zárate del Colegio de Abogados, se encontró el edificio próximo a terminarse y comenzaron las gestiones, hace unos 18 meses. “Primero identificamos al propietario y al verificar su interés, iniciamos las gestiones en la Corte, más concretamente en la Secretaría de Planificación. Ahí se abrió un expediente y empezamos a reunir los papeles: dominio, planos, fotos; incluso se hizo un estudio especial para verificar la resistencia de las losas, dada la potencial carga estructural que ejercen los expedientes que maneja un juzgado. Primero se hablaba de alquilar dos pisos para el nuevo Juzgado de Familia. Luego se sumó la idea de agregarle los Civil y Comercial N° 2 y N° 4. Entonces, desde la Corte se preguntaron por qué no comprarlo. Ahí también sumamos nuestro granito de arena acercando a las partes, entre lo que pedía el propietario y lo que ofrecía la Corte. Le estuvimos muy encima y por suerte se logró. Lo vemos como un gran broche de oro para cerrar el año y empezar a transitar de la mejor manera los 30 años de la creación de nuestro Colegio que se cumplen durante 2018”.