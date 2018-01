La caída de un poste dejó sin cable a vecinos de barrio Pitrau

El pasado domingo, un poste que sostenía el cableado de la empresa Cablevisión en las inmediaciones del cruce de las calles Luis Jenner y Luis Agote en barrio Pitrau, sufrió un quiebre y posterior caída, cortándole el servicio a los vecinos del lugar.

Todo comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando un vecino del barrio advirtió que en su vivienda no tenia servicio de cable ni de internet que presta la empresa Cablevisión, puesto que un cable se había cortado; ante esta anomalía, al día siguiente decidió comunicarse con el servicio de Atención al Cliente para exponer la situación, recibiendo como respuesta que el equipo técnico visitaría el lugar recién en la jornada de hoy, es decir, cinco días después.

Aquel episodio, anunciaba un verdadero peligro. En la tarde del pasado domingo, el poste que sostenía una importante cantidad de cables, finalmente cayó, poniendo en riesgo a los transeúntes que circulan por el lugar.

Según indicó el vecino, el poste ya no se encontraba en las condiciones optimas para su uso, lo que derivó en que menguara su resistencia y se precipitara sobre la vereda.

En el lugar se hizo presente personal de la Dirección de Prevención Urbana, quienes se comprometieron a dar aviso a la empresa para que resuelva el problema, repitiendo el pedido iniciado por los vecinos. A pesar de la insistencia, la empresa hizo caso omiso y al cierre de esta edición, la situación en el lugar permanece sin una respuesta.

Además del peligro a la integridad física que puede provocar la caída de un poste, se suma la interrupción por varios días de un servicio que hasta el momento no fue repuesto. Al respecto, uno de los vecinos afectados sintetizó: “Para mí es importante tener internet, lo uso para trabajar, y ahora tengo trabajo atrasado desde el día miércoles”.