La quema del muñeco, una tradición que se repite año tras año en Laprida y Agustín Alvarez

Las tradiciones, los amigos, la espera de un barrio y la de una familia son tan importantes para Marta Pardo como cualquier otro rito de fin de año.

La vecina, junto a Miriam Ocampo, armaron un imponente muñeco del célebre payaso de la película de terror, “IT”, en la puerta de su vivienda y lo prendieron fuego junto a todos los vecinos del barrio; quienes aguardaron con ansias la 1:30 hora; la hora indicada después del brindis de año nuevo para quemar al muñeco en la calle.

Ya es una costumbre de la cual se nutre tanto Marta como Miriam y el resto de los frentistas de la cuadra. Es por eso que ambas fueron preparando el papel mache para revestir las varillas y las maderas utilizadas para el armazón y luego le fueron dando forma para convertirlo en el payaso.

“Habíamos arreglado hacer un muñeco de Piratas del Caribe, de Jack Sparrow. Pero cuando volvíamos de ver la película IT con mi marido nos chocaron, tuvimos un accidente automovilístico menor, en el cual terminamos con golpes y algunas fisuras, Fue un golpazo en realidad, por lo tanto decidimos que este año debía llevarse ese episodio, sacarnos la mufa y cambiamos de muñeco”, relató Marta, una de las creadoras del muñeco.

“Este año muchos vecinos también colocaron sus cartas dentro del muñeco para quemar lo que nos hizo mal, lo que no es tan positivo y lo que queremos dejar atrás para seguir viviendo de la mejor manera. No fue un año fácil para todos y fue por ello que todos decidimos hacer borrón y cuenta nueva y brindar por un 2018 mejor”, remarcó Marta.

Lo bueno es que tanto Marta como Miriam reciclaron varios objetos para construir dicho muñeco, entre maderas, cartones y varillas de hierro.

“La idea es seguir haciendo estos muñecos porque es una tradición para muchos vecinos ya que nos gusta juntarnos, brindar en la calle y compartir las primeras horas del año con la quema del muñeco”, concluyó Marta Pardo.