Esperan avances con la creación de la Ciudad Judicial

Días atrás, desde el Colegio de Abogados de Zárate-Campana (CAZC), se refirieron a la compra del edificio ubicado en avenida Mitre 755 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, así como también adelantaron los avances de las gestiones para el desarrollo de la llamada “Ciudad Judicial” en Campana.

Al respecto, el presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, explicó que las gestiones del Colegio de Abogados no sólo pasan por colaborar con la Corte en la identificación de inmuebles que alberguen juzgados y otras dependencias, sino que la tarea comienza previamente, con acciones tendientes a abogar por la creación de los juzgados propiamente dichos y el posterior nombramiento de los magistrados y funcionarios que estarán a cargo.

“Desde el año 2014 estamos pidiendo por la creación de dos nuevos Juzgados de Familia y un nuevo tribunal de Trabajo; gestiones que incluyen hasta la redacción del proyecto de ley para que sea posible. Cuando logramos ese objetivo, ya de por sí difícil, en realidad no se completa hasta que el juzgado creado tiene un lugar donde funcionar efectivamente y se pone en marcha. Es el caso del nuevo Juzgado de Familia que funcionará en el edificio adquirido en Zárate. Todo es una compleja construcción de la que formamos parte y en la que somos proactivos, siempre sin descuidar todas las otras actividades inherentes a un Colegio y a sus matriculados que, dicho sea de paso, no son pocas ni simples”, indicó Fioranelli.

Del mismo modo, desde el CAZC señalaron que la institución continúa realizando gestiones en el mismo sentido, con propósitos como dotar de un inmueble al nuevo Tribunal de Familia que funcionará en Escobar y ya tiene nombrado a su titular pero aún no tiene sede, o encontrar un inmueble adecuado donde funcione la sede Zárate del propio Colegio. “Al margen de esas y otras necesidades, sería una gran satisfacción para nosotros que durante el año del 30° aniversario de la creación de nuestro Colegio, finalmente se ponga en marcha la obra de la tan mentada y esperada ‘Ciudad Judicial de Campana’, cuyos terrenos donó la Municipalidad hace ya 10 años durante la anterior gestión. Todo indica que el año que viene empezaremos a ver los cimientos”, detalló el presidente del CACZ.

La “Ciudad Judicial de Campana” a la que se refiere Fioranelli, nuclearía a todas las dependencias de dos juzgados Civil y Comercial, dos de Trabajo, un Contencioso y Administrativo, uno de Familia y Asesorías, en un terreno delimitado por las calles Güemes, Chiclana y Luis Costa, que actualmente contiene en una fracción a los actuales juzgados Civil y Comercial N°1 y N° 3, de Güemes 1112.