Se esperan cambios y nombramientos en el Gabinete municipal

La secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura municipal quedó acéfala, ya que su titular Claudio Rodríguez, renunció al cargo el mes pasado. En virtud de ello el Municipio está buscando su reemplazante.

Los motivos de la renuncia de Rodríguez son aún desconocidos de forma pública pero fuentes municipales confirmaron que se trató de “motivos personales”.

Rodríguez es un arquitecto zarateño de amplia experiencia política dado que estuvo en el gabinete campanense durante el gobierno de Stella Giroldi y había sido contratado por el Ejecutivo local desde mayo del 2016. Entre sus metas Rodríguez se había propuesto generar el consenso con el Colegio de Arquitectos local en confeccionar un nuevo Código de Planeamiento Urbano, sin embargo esta promesa para el 2017 no se pudo cumplir aunque se trabajó durante varios meses en un borrador.

Otra área sensible que sigue acéfala es Desarrollo Humano y Promoción Social, que actualmente quedó interinamente a cargo el subsecretario de la cartera, Alejandro Cimiotta.

El titular del área, Rodrigo García Otero, asumió su banca como concejal en lugar de la diputada provincial Patricia Moyano y desde principios del mes pasado dicha cartera que funciona en Alem e Hipólito Yrigoyen se encuentra sin nombramientos. A la par del ingreso de García Otero al HCD, hubo varias renuncias de funcionarios como Carla Bronca, técnica universitaria en Minoridad y Familia y subsecretaria de Abordajes integrales e Inclusión municipal.

DELEGACION DE LIMA

El pueblo limeño recordará al viernes 30 de junio como el día en que se unieron todos los vecinos para reclamar seguridad de forma pacífica, ordenada y con fundamentos. Precisamente esos fundamentos se los comunicaron al por entonces delegado municipal de Lima, Mario Picón, quien debió salir, junto a su equipo de colaboradores y funcionarios, a recibir el petitorio de los vecinos limeños. Pero los vecinos aducían que buscaban al intendente, y cuando le exigieron delegado que llamara a Cáffaro para que se convoque en persona en Lima, como respuesta obtuvieron que no tenían el celular del jefe comunal. Esos dichos no cayeron entre los limeños presentes y le valió su renuncia días después.

Al frente de la delegación quedó el ex concejal de esa localidad, Marcelo Díaz, quien contuvo la situación social y administró los fondos públicos en la delegación hasta estos días a la espera de que Cáffaro lo nombre. Sin embargo, el mismo no llegó. Lo cierto es que Lima sigue sin tener un delegado oficial y nombrado desde hace 7 meses.

Por la situación de Lima, Obras Públicas y Desarrollo Humano es que el Ejecutivo apura los nombramientos y otras nuevas modificaciones en el gabinete municipal; que ya se acostumbró a tener este tipo de modificaciones cada nueve meses; en la última de mayo fue el cambio más notorio en el cual asumió Rosario Bay la secretaría de Gobierno, Pablo Giménez en la secretaría de Desarrollo Económico, Gastón Otero en Seguridad y Liliana Miñán como directora General de Turismo.

“Cada etapa tiene que tener cambios”

En diálogo con LA VOZ, el Intendente Osvaldo Cáffaro adelantó que se generarían distintos cambios en el gabinete municipal, aunque por el momento prefirió no brindar definiciones sobre las modificaciones previstas.

Usualmente, tras la celebración de los comicios, la gestión municipal se vuelve testigo de un reacomodamiento, tanto en su estructura, como en los nombres que la componen. De esta manera, Cáffaro señaló que “cada etapa, cada ciclo tiene que tener cambios y siempre los he hecho”, aunque por el momento se negó a brindar nombres, argumentando que “no están definidos todavía”.

Tras la asunción de su tercer mandato, el Intendente presentó un nuevo esquema de trabajo y varios nombres en la primera línea de funcionarios. A lo largo del 2016 y 2017, distintas áreas sufrieron cambios en virtud de distintas circunstancias: Desvinculaciones, cambios de cargos o renuncias.

Según indicó el Jefe Comunal a este medio, los cambios previstos para este nuevo período, “responde, a que por ahí algunos funcionarios no han funcionado como uno quisiera”. Del mismo modo, sostuvo que otro factor influyente en la toma de decisiones es el contexto en cual se encuentra enmarcado el Municipio, donde se registra mayor preponderancia en algunas áreas, y menor en otras. Al respecto, Cáffaro puntualizó en el área de Desarrollo Económico: “Hoy tenemos un Oficina de Empleo gigante; como no hay tantas posibilidades de que las industrias generen empleo, tenemos un área que hay que minimizar. El tema de Servicios Públicos, hay que darle mayor impulso”.

La necesidad de oxigenación y cambios no es casual. Durante la campaña para las últimas elecciones, el Intendente encabezó la propuesta denominada El Municipio en tu Casa, donde se organizaron reuniones periódicas con vecinos de distintos barrios. A partir de allí, desde la gestión pudieron recoger reclamos puntuales de la comunidad, en lo que respecta, por ejemplo, a los servicios públicos.

Pero volviendo al caso de la Oficina de Empleo, el Jefe Comunal vinculó su análisis al contexto nacional actual, y concluyó: “Tengo una súper oficina de empleo que absorbe un montón de curriculums y no hay empresas que estén contratando gente. Hay que ver eso, el rol del Estado cambió. En función de eso tengo que adaptar la estructura. Por el momento no se puede confirmar ningún nombre”.