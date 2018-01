Comienzan a llegar las tasas con un 25% de aumento

El Ejecutivo municipal propuso un aumento de las tasas en el orden del 25 y 30%; las cuales fueron aplicadas automáticamente a partir del primero de enero tras la aprobación del Concejo Deliberante el mes pasado.

En particular, la suba de la tasa de Higiene Urbana aumenta un 25% en promedio; por lo tanto a partir del primero de enero, la “Categoría A” pasó a pagar $409; la “Categoría B”, $295; “Categoría C”, $222; “Categoría D”, $175; “Categoría E”, $115 y finalmente la “Categoría F” $81.

“Las Unidades de Viviendas Familiares y cada una de las unidades regidas por las normas de construcción de propiedad horizontal abonarán la suma resultante de aplicar una alícuota sobre la valuación fiscal del inmueble, la que no podrá ser inferior al importe mínimo establecido para cada categoría. Por lo tanto la “Categoría A” terminará abonando un mínimo anual de $4.908; “Categoría B” $3.540; “Categoría C” de $2.664; “Categoría D” $2.100; “Categoría E” $1.380 y “Categoría F” $972.

Según se defendió el oficialismo, “no se trata de aumentos sino de ajustes inflacionarios”.

Un 40% de aumento para comercios

Según la propia ordenanza impositiva, y que ya está estipulado desde hace por lo menos seis años; todos los inmuebles destinados a comercios, industrias, talleres, clínicas en general, y a cualquier actividad profesional y/o lucrativa, se les cobrará un adicional del 40% sobre las tasas domiciliarias.

Lo que sí aumentó es la alícuota por habilitación de local, negocio o establecimiento. Esto fue criticado por muchos comerciantes aduciendo que el propio Ejecutivo municipal aumentó la presión impositiva sobre el sector comercial local en relación al período 2015- 2017. En este caso la alícuota de 5 por mil sobre el valor del activo pasará a abonar el 7 por mil.

En este sentido, lo que está estipulado es que el Bingo Panamericano, ubicado dentro de la categoría de “Agencias de apuesta de carrera de caballos y bingos”, pasará a tributar $205 mil anuales durante el 2018. En este caso es curioso lo del tributo de las agencias de apuestas y Bingos, dado que tributaron 205 mil anuales en el 2017 y el mismo importe en el año en curso.

Lo mismo sucedió con los countries, clubes de campo y barrios cerrados. Predios de hasta 5 hectáreas la ordenanza impositiva prevé que abonen $155 mil pesos anuales y los predios de 6 a 10, 315 mil pesos. O sea que pagarán durante el 2018 los mismos valores que tributaron a lo largo de todo el 2017.

Servicios sanitarios

Por otro lado, y de acuerdo a lo estipulado por la Ordenanza Fiscal, todos los inmuebles pagarán el servicio de agua y cloaca de acuerdo a la superficie de los inmuebles en metros cuadrados (m2). Para el servicio de agua corriente; los inmuebles de hasta 200 m2 de superficie abonaron el año pasado $110 por mes; y pasarán a pagar $150. Por cada 100 m2 o fracción excedente, por mes, $22. En tanto; desagües cloacales; inmuebles de hasta 200 m2 de superficie que pagaron mensualmente $23 y pasarán a abonar este mes $35 mensuales. Por cada 100 m2 o fracción excedente, por mes $13 en el 2018. En segundo orden, las conexiones de aguas corrientes pasarán a costar $2500 en el 2018 y 3200 en el 2019. Y la conexión de desagües cloacales; $2800 en el 2018 y 3500 en el 2019.

Tasa de seguridad

En otro orden de cosas, la modificación a la Ordenanza Impositiva establece, en su artículo 40, que el importe a abonar por la Tasa de Prevención y Control equivaldrá al 20% del importe que surja de la determinación municipal por la Tasa de Alumbrado e Higiene Urbana y Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial. Particularmente estos ítems aumentaron entre un 25 y un 30%, por lo tanto la Prevención y Control también lo hará en esos márgenes.

Cabe mencionar que esta tasa se creó en enero del año 2012, luego de ser votada por el HCD. En primera medida generó descontento en la población y muchos vecinos optaron por no abonarla. En mayo del 2012 se calculó que solamente el 20% de la población abonaba dicha tasa. Pero en enero del 2013, tras registrar una importante deserción en el pago, el Ejecutivo decidió unificarla con la factura del ABL. No obstante, muchos vecinos siguieron yendo al palacio municipal a pedir el desglose para continuar pagando el ABL y no la Tasa de Prevención y Control. La justificación planteada por muchos contribuyentes era que el gobierno provincial es quien debía hacerse cargo de la seguridad y no los municipios.