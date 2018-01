“Queremos en primer lugar clasificar a la Copa y luego seguir siendo protagonistas del torneo”, dijo Lema

Ayer previo al inicio de los trabajos fisicos en el primer día de entrenamiento, el director técnico de Defensores Unidos, Darío “Chavo” Lema dialogó con LA VOZ sobre lo que se viene para el “celeste” en éstos próximos cinco meses a la vez que hizo un balance del segundo semestre del año 2017.

Esta fue la palabra del técnico de CADU.

“Nuevamente nos volvemos a encontrar con los jugadores para hacer una pretemporada corta, no como las habituales que son largas, sino corta ahora y sin dudas el primer objetivo que tenemos es clasificar a la Copa y tenemos el último partido de la primera rueda de local con Argentino de Quilmes.

Prepararnos bien para ese partido y luego seguir con el torneo que será duro, y que nos cuenta como protagonista siendo puntero…”

P: Del semestre anterior, ¿que te gustó del equipo de CADU?

R: “La actitud que tuvo el equipo, el sistema que tuvimos y que lo agarraron enseguida. Que es un equipo corto, agresivo y que trata de convertir goles que es lo principal. Seguiremos pregonando eso, de ser un equipo corto y punzante…”

P: ¿Como está proyectada la pretemporada a partir de hoy?

R: “Nosotros vamos a trabajar estos cuatro dias con la parte física. La semana que viene vamos a arrancar con los doble turnos y en la semana del 15 vamos a intensificar los trabajos fisicos con los partidos amistosos ya que luego nos quedaría solo una semana para arrancar el torneo…”

P: Con respecto a los refuerzos, ya se incorpora ahora German Bulgarella y del segun do cupo ¿hay novedades?

R: “Sí lo tenemos a German que ya se incorporó con nosotros y estamos esperando un delantero que los dirigentes estan en negociaciones. Confío que antes del viernes ya estaríamos cerrando…”

P: Precisamente en el regreso del fútbol les toca jugar en Villa Fox con Argentino de Quilmes y siempre hacerlo de local es un plus adicional…

R: “Sí, cerraríamos la primera rueda con Argentino de Quilmes. Nosotros con un solo punto, con el empate, estaríamos clasificados para la Copa Argentina pero vamos a ir por los tres puntos, con el apoyo de nuestra gente. Arrancando el año de local es muy importante.

Esperamos hacer un buen trabajo en la pretemporada para despues arrancar el año ganando…”

P: Fuiste durante muchos años jugador de Defensores, sabes lo que significa el club en la ciudad pero ahora como entrenador, en otra función, ¿sentis ese apoyo del público hacia tu persona?

R: “Bien, tranquilo porque yo ya estaba trabajando en el club aunque lógicamente con una expectativa enorme, pero la verdad que bien. La gente siempre me trató muy bien. Ahora como entrenador me está pasando lo mismo que como jugador, así que espero culminar las expectativas que tienen ellos con un ascenso…”