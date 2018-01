En Chile señalan que Ignacio Gualdoni fue uno de los mejores arqueros extranjeros

En uno de los diarios chilenos hay una nota referida a Hernan Caputo (ex arquero y actual entrenador del seleccionado Sub 17 de aquel país) donde se destaca su historial futbolístico.

Hernan Caputo (oriundo de la localidad de San Andres de Giles, en Argentina, pero nacionalizado chileno) fue durante muchos años arquero en aquel pais y en la nota refleja que coincidió en una época de muy buenos arqueros extranjeros que llegaban a Chile.

Y dentro de ese listado de arqueros de excelencia se encuentra el limeño (ex CADU) Oscar Ignacio “Nachi” Gualdoni.

A continuación reflejamos parte de la nota de la revista deportiva chilena.

Previo a convertirse en el entrenador que devolvió a una Sub 17 Chilena a un Mundial de la categoría después de 20 años, Hernán Caputto fue un arquero argentino -posteriormente nacionalizado chileno- que dejó huellas en nuestras canchas.

Arribado a Provincial Osor-no en 1997 junto a otras figuras como Marcos Lencina, Andrés Bullentini y el notable Sergio “Koleston” Gioino, el ex portero de Tigre y Platense tuvo una larga trayectoria, que incluyó a Unión Española, Magallanes, Palestino, Unión San Felipe, Universidad de Chile y Huachipato.

En todo caso, sus mejores años estuvieron a fines de la década de los 90 y la primera mitad del Siglo XXI. Justamente, por estos años, era bastante común que los equipos nacionales buscaran masivamente arqueros fuera de nuestras fronteras debido al bajo nivel de los goleros locales.

Actuales porteros como Gabriel Castellón (Santiago Wanderers), Rodrigo Naranjo (Deportes Iquique), Nicolás Peric (Audax Italiano), Eduardo Lobos (Everton), Darío Melo (Palestino), Diego Sánchez (Unión Española), Miguel Pinto (O’Higgins), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Católica) y Luis Marín (Deportes Temuco) enaltecen la presencia chilena bajo los tres postes.No era así en la época de Caputto. Y a continuación, presentamos un breve recuento de arqueros extranjeros que importaron el nivel que por acá no se veía.

1. OSCAR GUALDONI

Proveniente de Defensores Unidos, el portero argentino arribó a Deportes Puerto Montt en 1998. Tuvo una larga estadía hasta 2002, año en que el equipo volvió a Primera División (esa temporada fue compañero de Esteban Paredes en el cuadro sureño).

En cuanto al juego, Gualdoni no poseía una estatura elevada pero sí una agilidad que lo hizo merecedor de la idolatría de los hinchas. En 2001, Deportes Puerto Montt contrató a Nelson Tapia -seleccionado chileno- para evitar el descenso. Sin embargo, los fanáticos pedían insistentemen-te al argentino.

Más tarde, volvería a su país .

2. CARLOS MORALES

En 1998, Palestino mantuvo la costumbre de buscar arqueros en el fútbol internacional. Antes ya había tenido a porteros como Javier Zeoli. Pero querían más y para eso ficharon a Carlos Morales, quien por esos años era un habitual en el arco de la selección de Ecuador. Estaría un año en La Cisterna.

3. LEONARDO CAUTERUCHI

Justamente para reemplazar a Morales, en 1999 Palestino se decidió por Leonardo Cauteruchi para proteger el arco de los de Colonia.

Cauteruchi se había iniciado en Platense y pasó por Atlanta y Aldosivi antes de llegar a Palestino.

Luego, en Chile, se puso los guantes en Universidad Católica, Deportes Concepción y Santiago Morning. Culminó su carrera en Olimpo de Bahía Blanca. Hoy es representante de jugadores y de entrenadores (Como Pablo Guede).

4. JULIO CÉSAR ARMENTÍA

Tras volver a Primera División en 1999, en O’Higgins había un joven arquero de proyección llamado Roberto González.

Y el encargado de “apurarlo” era un excéntrico porte-ro argentino: Julio César Armen-tía.

Armentía había defendi-do previamente el arco de Ñu-blense y Cobreloa, y posteriormente militaría en Universidad de Concepción. En su país jugó en Cipolletti, Alumni de Villa María, entre otros cuadros del ascenso transandino.

5. JOSÉ LUIS CAMPI

Arturo Salah era el técnico de Cobreloa en 1999, que visó la contratación el portero argentino José Luis Campi. En su país había jugado en Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Campi dejó buena impresión. En Chile, luego, jugaría en Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt. Entremedio, defendió a Platense, Altos Hornos, Talleres de Perico y Juventud Antoniana.

6. CLAUDIO MELE

Almirante Brown, Gimnasia y Esgrima de Salta y Huracán de Corrientes fueron los clubes previos a su arribo a Deportes Concepción en 1998. Dos años más tarde, fichó por Cobreloa, donde estuvo hasta 2002.

Terminaría su carrera en Almirante Brown y en Estudiantes de Buenos Aires.

Dejó una buena impresión en el fútbol chileno.

7. CARLOS ANÍBAL SAN MARTÍN

Entre 1999 y 2005, el arco de Audax Italiano estuvo protegido por el arquero argentino Carlos Aníbal San Martín, quien arribó desde Defensa y Justicia.

En 2006, San Martín formó parte de Everton de Viña del Mar.

Más tarde, sería el preparador de arqueros de la Selección Chilena, en el cuerpo técnico que encabezó Claudio Borghi: el ex portero y el “bichi” coincidieron en el club floridano.

Su actuación consagratoria fue en Villa Fox en 1997

Si hay un partido que sigue vigente en el recuerdo de los hinchas de Defensores Unidos es sin dudas aquel frente a Atlético Campana (Club Villa Dálmine) en el frío invierno de 1997.

Aquella tarde (una jornada gris y lluviosa) CADU le ganaba a Atletico Campana 1-0 en Villa Fox y con ese resultado provocaba el descenso directo del equipo campanense a Primera División C. Aquella tarde quien se llevó todos los aplausos fue Nachi Gualdoni en una de sus mejores tardes futbolísticas con una actuación perfecta siendo llevado en andas por los hinchas celestes que invadieron la cancha al concluir el partido. Fue el 14 de junio de 1997 por la B Metro.