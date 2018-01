Reunión de funcionarios y vecinos de La Esperanza para intentar solucionar el problema de la falta de agua

Ayer por la mañana un grupo de vecinos del barrio La Esperanza se manifestaron frente al Palacio municipal para reclamar una solución al problema que están padeciendo en el vecindario ante la falta de agua.

El problema, según lo confirmado por la Secretaría de Servicios Públicos, es por la obra en marcha del Promeba, el programa de mejoramiento barrial licitada, adjudicada y financiada por el Estado provincial. La misma, que aún se encuentra en proceso, busca abastecer de agua potable a todo el barrio. De hecho ya se hicieron las conexiones y se extendió todo un anillo debajo en esa zona que ahora buscarán interconectarlo a la red principal que llega por calle Pacheco. Es decir que está construida la red pero falta que se conecte al anillo principal de la ciudad.

El problema no es nuevo ni desconocido, lo que denunciaron los vecinos es que mientras tanto quién los ayuda ante esta obra que aún no se termina.

Finalmente, los vecinos fueron recibidos por funcionarios municipales quienes les garantizaron que aportarán agua potable en los próximos días y antes los días de intenso calor que se avecinan.

En este sentido, desde la secretaría de Servicios Públicos aclararon que los vecinos viven en un asentamiento, con lo cual no tienen una conexión formal y a partir de la finalización del Promeba sí contarán con la misma; en tanto, aclararon que no les faltó agua por completo sino que hay poca presión.

Al mismo tiempo desde el Municipio informaron mediante una gacetilla que los vecinos de La Esperanza se vieron afectados por la “falta de presión debido a la salida de servicio de algunos pozos de extracción como consecuencia de fallas en la recepción de la energía eléctrica. La asistencia a los vecinos de La Esperanza continuará hasta tanto empiecen a funcionar nuevamente las bombas de la red que se encuentran fuera de servicio por problemas de baja tensión eléctrica”, concluye el comunicado oficial.