El Municipio quiere extender el Parque Urbano Central

Uno de los ejes del Ejecutivo municipal en el presupuesto 2018 es la obra pública, en muchos casos terminar con las obras ya iniciadas como la terminal de larga distancia, el centro de transferencia de calle Rawson y el tablestacado de Costanera hacia el puente. Pero dentro de otro paquete de obras complementarias se encuentra la extensión de la red de bicisendas, cordón cuneta y pavimentación de calles. Y particularmente algo que desvela al propio Ejecutivo municipal; la ampliación del Parque Urbano hacia el río.

El proyecto de “Parque Urbano” es parquizar un pulmón verde de la ciudad que antes era un terreno baldío y que se extendía desde Pividal hasta Justa Lima, en tramos donde antes circulaba el ex ferrocarril Urquiza.

En abril de 2013 se inauguró la primera fase desde Pividal hasta Gallesio y en el 2015 la Fase 2 de Gallesio hasta Justa Lima, tramo que aún no está terminado porque le faltan baños públicos entre otras obras complementarias.

Ahora el Ejecutivo municipal busca seguir con el proyecto hasta el río; con el “Parque Urbano Fase 3”, entre Lavalle y Justa Lima, y la Fase 4 de Justa Lima hacia abajo.

“La idea allí es construir toda un área verde vinculada desde Pividal hasta la costanera, con senderos internos, iluminados, bicisendas y mucho verde. Las obras las soñamos, las proyectamos y hay que conseguir recursos para tal objetivo. Es por ello que estamos gestionando ante el gobierno provincial su financiamiento”, contó el ex secretario de Obras Públicas, Claudio Rodríguez a mediados del año pasado.

En este sentido anunció que se firmaría con el Estado provincial un convenio para el estudio de los desagües pluviales, ya que antes del parquizado debe remediarse todo el desagüe pluvial troncal que va del oeste y desagota en el río.

Es por ello que el municipio firmó un convenio de asistencia técnica con la Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la provincia de Buenos Aires para que técnicos de la provincia realice un estudio del suelo en función de hacer los desagües pluviales en un área delimitada por el río Paraná de Las Palmas, los pilotes del puente Zárate- Brazo Largo, la línea de las barrancas y la calle Hipólito Yrigoyen. “Esta zona incluye parte del ejido urbano de la localidad en cuestión que se encuentra en continuo desarrollo y actualmente cuenta con densidad de edificación media, un parque público, extensos terrenos baldíos e infraestructura de servicios con distintos grados de desarrollo”, explica el proyecto.

“La dirección llevará a cabo las tareas necesarias para la realización del estudio objeto del presente convenio, como recopilación de antecedentes; relevamiento topográfico; relevamiento planialtimétrico de los desagües pluviales existentes; determinación de cuencas y subcuencas hídricas; estudio y verificación del comportamiento hidráulico superficial”, detalle el convenio que fue ratificado con la ordenanza 4597 en la última sesión ordinaria del cuerpo del 2017.

“Se generarán estudios y análisis de distintas alternativas de diseño que cuenten con viabilidad técnica, legal, económica y ambiental; incluyendo el suficiente desarrollo y documentación que permita a las partes una evaluación de las mismas”; al mismo tiempo que anticipa el desarrollo de un anteproyecto licitatorio.

El plazo para la elaboración de este anteproyecto es de 150 días corridos a partir de la firma del acta acuerdo.

Por su parte, la Municipalidad pagará 135 mil pesos por mes en concepto de viáticos y horas extras del personal afectado, combustible gastos generales de insumos.

En caso de que todo avance como el Ejecutivo municipal espera, esta obra se podría licitar antes de fin de año.