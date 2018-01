Malestar de los vecinos por la tala de un árbol centenario

Malestar es lo que se generó en vecinos de barrio Smithfield luego de que una empresa contratada por la Municipalidad taló una tipa centenaria en 19 de Marzo al 2300.

Las Tipas son árboles nativos que fueron plantados por los primeros habitantes del vecindario que se conformó alrededor del frigorífico. Estas Tipas están en muchas ciudades del país otorgando sombra a la vía pública.

Es por ello que frentistas del barrio emitieron una nota hacia la Secretaría de Obras Públicas, quien habría ordenado a la empresa la remoción de este ejemplar que al juzgar por los vecinos no tendría ningún tipo de explicación dado que no es la época de poda.

“A pedido de los vecinos del barrio queríamos consultar los motivos de la remoción de una tipa centenaria plantada sobre 19 de Marzo al 2300 (sobre el lado de la barranca). Según comentan consultaron a la empresa The Clean Garden que estaba ejecutando la tarea y mencionan que fue por orden del corralón municipal que depende de su Secretaría. También se pudo constatar que el ejemplar estaba en buen estado y no estaba próximo a una construcción por lo que la gente no entiende la decisión. Las tipas del barrio son parte del patrimonio de Villa Smithfield ( no un árbol más) y deben ser cuidadas y conservadas como tal. Recordamos las palabras del intendente en la visita a nuestra feria navideña; destacando la sombra generada por estas especies que la hacen única en la ciudad. Por lo expuesto es que aguardamos una explicación para dar nuestra comunidad por esta decisión. Quedamos al aguardo de una respuesta y aprovechamos la oportunidad para solicitar se revean planes de remoción que pudieran tener en carteta en esa secretaría (de remoción de especies centenarias de barrio Smithfield)”, fue la carta enviada por la Sociedad de Fomento de Villa Smithfield- Barrio CAP.