Andrés Franzoia, un nuevo refuerzo de jerarquía para el plantel de CADU

Descartada la llegada del ex delantero de Racing Club, Ruben “Tito” Ramirez, los dirigentes de Defensores Unidos siguieron trabajando en la obtención del segundo refuerzo para el plantel “celeste”.

Y ahora quien aparece más cercano es el ex futbolista de Boca Juniors, Andres Franzoia.

El delantero (nacido en la ciudad de San Pedro hace 32 años) debe contestar la propuesta económica y deportiva que los dirigentes de CADU le hicieron llegar a traves de su representante.

ANTECEDENTES

Andres Franzoia es un de-lantero de mucha experiencia en el fútbol de primera división de Argentina. Surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors donde debutó en primera división. Posteriormente jugó en Huracan, Rosario Central, Arsenal, Olimpo, Unión, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín. En el exterior lo hizo en el Barcelona de Ecuador.

¿DELANTERO DE COLEGIALES?

Ayer trascendió que en caso de no hacerse lo de Franzoia (de todas maneras es el primer candidato) ya estaría la chance que llegue un delantero de Colegiales, cuyo nombre no se dio a conocer.