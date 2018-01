“Este año habrá mucha inversión en infraestructura”, dijo el director de Deportes

El Director de Deportes e la Municipalidad de Zárate, profesor Hernán Albertarrio dialogó con La Voz e hizo un balance de lo que fue la temporada 2017 en lo que se refiere al deporte municipal y al cumplimiento de los objetivos y proyectos trazados para el año anterior en la gestión del intendente Osvaldo Caffaro.

Esta fue la palabra del profesor Hernán Albertarrio.

“Muy contentos, por que fue un año donde se ha trabajado muchísimo desde la gestión del intendente Osvaldo Caffaro, inclusive tambien con todo un trabajo desde la Dirección de parte del equipo, con Marcela, con Norma, con Juan en su momento y ahora con Gustavo Cichero dentro del equipo de trabajo más que positivo por que en este 2017 hemos podido desarrollar el 85% de la planificación propuesta en el 2016. Y poder mantener un programa como fueron las becas deportivas, los reconocimientos a deportistas. Sabemos que siempre nos falta mas porque tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de chicos, mas que nada en la promoción para poder aguardar en lo que es becas en proyección deportiva, en el alto rendimiento. Sabemos que Zárate es una de las ciuda-des que mayor actividades deportivas tiene. En muchas federaciones y asociaciones a nivel nacionales, provincial e internacional y eso puesto de manifiesto por profesores de otros municipios.

Asi que como te decía, muy contento por todo lo que hicimos en 2017 y mas que nada por poder desarrollar un año mas la Union de Clubes de Barrios donde se pudo entregar un subsidios a las instituciones de barrio para poder mejorar la infraestructura. Tambien la entrega de material deportivo, de botines, para cada una de las instituciones que participaron en los torneos de barrios.

Poder desarrollar lo que es el programa de Basquet para todos con un comienzo en lo que es el torneo promocional U13 y U16 con 2 equipos desarrollando la actividad en Lima como es Atucha Lima y el CEF Lima. Y con el objetivo principal de ensanchar la base de este deporte y poder contar hoy con un equipo que nos represente en el Torneo Federal de Básquetbol y en horas largando una nueva propuesta en Zárate, en este tercer año, a partir de la donación del predio de la empresa Lanxess al municipio, estaremos iniciando la Colonia de Verano Municipal, totalmente gratuita y el programa Verano al Agua. Tanto en Zárate como en Lima y aquí en Lima ya vamos por la décima edición en las instalaciones del Lima FBC a quien queremos agradecerle por la apertura de ese hermoso natatorio que el Lima FBC tiene en su predio…”

P: Y se mantiene sin cambios las escuelas deportivas durante el año sumando incluso en los últimos meses las de hockey sobre césped y handball, dos deportes que lamentablemente se dejaron de practicar a nivel federados en los clubes de la ciudad.

R: “Sí, mira justo viene al caso porque es parte de la proyección que vamos a tener para este año 2018. Nosotros teníamos un abanico muy amplio de inclusión de deportes para las escuelas de iniciación deportiva, descentralizadas en diferentes lugares de la ciudad. Tenemos mas de 25 disciplinas en mas de 20 barrios de la ciudad y tambien descentralización en lo que son los Centros de Participación Municipal. La línea programática que vamos a seguir en 2018 se va a dividir por ejes con un coordinador en cada eje y los profesionales de acuerdo a su capacitación y especializacion estara destinados a esos ejes. Uno tendrá que ver con de barrios en el desarrollo del fut bol barrial.

La otra tendrá que ver con el desarrollo del programa Basquet para Todos tambien agrandando la base de éste deporte en los barrios. Sabemos que tenemos distintas escuelas en diferentes barrios, en San Jacinto, en el Club Pelle-grini abarcando toda la zona del barrio Mariano Moreno, Mataderos, etc. Tambien la proyección en Lima.

Vamos a tener una fuerte apuesta a todo lo que es el deporte especial, fortalecer el atletismo, el fútbol especial y ver el desarrollo de otros deportes que se están practicando ahora en los Juegos Bonaerenses y la linea del eje que tendrá que ver con todo el hockey y handball tratar de promover la mayor cantidad de chicos y chicas en la escuela de iniciación en la ciudad, no solamente municipal, sino también tratar de articular con aquellas escuelas que ya estén funcionando en las distintas instituciones. Tenemos el desafío de poder reunir a los actores, como ya lo hicimos en el basquet, de todas estas escuelas o clubes para trabajar en un bien común y poder tener un equipo representativo de la ciudad. Es que a veces es muy difícil que un club pueda lograrlo en forma individual y casualmente una novedad que hace muy pocos días estuvimos haciendo un análisis de suelo en el predio del velódromo municipal para poder tener a futuro la construcción de una cancha de césped sintético para el desarrollo del hockey.

Tambien se esta viene la posibilidad en este estadio cubierto que se esta proyectando para poder utilizarlo a dos años, tanto para el deporte como para la cultura, ver la posibilidad de que a futuro se pueda tener una cancha cubierta de handball. Igual estaremos trabajando durante todo el 2018 para que las dos actividades se puedan insertar,sabemos quees dificil por que no hay muchos espacios deportivos, pero tenemos reuniones programadas con el Club Náutico Arsenal para ver si podemos volver a llevar a la actividad nuevamente en el club…”

P: También en 2017 se trabajo mucho en la infraestructura del circuito de ciclismo…

R: “Sabemos que hay mucho por hacer en el velódromo. Gracias a Dios estamos trabajando con mucha gente del ciclismo de la ciudad, de la Asociación Ciclista de Zárate que ha tenido la impronta de sentarse a hablar. De coordinar nuevamente los eventos. Sabemos que nosotros podemos acompañar, orientar pero la actividad la desarrolla la gente que tiene conocimiento sobre la misma.

Ahora hay una propuesta de que en enero todos los sábados se realizan carreras nocturnas. Estuvieron ellos trabajando en la mano de obra, obviamente con alguna ayuda del municipio. Pero sabemos que al velódromo el falta mucho. En primer lugar se recuperó la pista. Se hizo una pista totalmente renovada que costó entre 2 y 3 millones de pesos. Se recuperó su ancho original, su capa asfaltica nuevamente a 6 o 7 centimetros de espesor. La marcación que nos ayudó la empresa Terminal Zárate. El alambrado perimetral que estaba bastante abandonado como asi tambien el alambra-do de frente. Se construyó un playon deportivo que llegó a traves de la financiacion de un programa que tiene Nación donde estan marcadas las canchas de basquet y de voleibol con su infraestructura y como novedad una obra que tendrá la refacción de toda la parte edilicia vieja, donde habrá un salon de usos multiples, un área administrativa, un gimnasio, un sector de baños y duchas para todo ese sector. Son etapas que nos proponemos iniciarlo en 2018. Obviamente todo esto irá a una licitación pública donde las empresas deberán presentarse y retirar el pliego.

Viene un año 2018 donde la mayor novedad sera una gran inversión en cuanto a infraestructura que estábamos bastante carente.

Se esta haciendo una apuesta muy importante en lo que es el Club Paraná con el gimnasio y ya estamos haciendo el trabajo contra reloj donde fue en una primera etapa todo el saneamiento, se retiraron cosas que no servían. Se hizo un hidrolavado total del club. Ahora vendrá lo que es el piso de parquet, pintura general, la remodelación de los baños y vestuarios, las jirafas, tableros electrónicos. Y todo esto en dos años le quedará al club.

Asi estamos trabajando con los clubes de barrio queremos que mejoren sus infraestructura con enterga de subsidios. Hace pocos dias recibió un subsidio el Club Sarmiento. Se entrego alambrado perimetral al club España y San Miguel. Tambien ayudamos a Club Los Pumitas. Estamos viendo de charlar y acompañar con algunos de los clubes que participen en el Torneo Federal. Obviamente que si pudiéramos lograr un tipo de seleccionado con los tres clubes sería mucho mejor, pero sabemos que de una manera u otra todos quieren tener su participacion por un tema lógico y tambien estamos charlando esos temas.

Como te decia recien, tam bien en cuanto a infraestructura estamos terminando el “Ribera Salud” que es un espacio que va a ayudar a aquellas personas que necesiten rehabilitacion kinesiológica tanto en forma gratuita para quienes no tengan obra social como así también para quienes tengan obra social y la incorporación de un gimnasio para la salud. Un gimnasio tradicional con maquinarias para musculación.

Este gimnasio estará donde se ubicada el ex Balneario Municipal, será en ese edificio que está enfrente a lo que es la Costanera. También seguimos trabajando en el cumplimiento de la segunda etapa de la obra del Club Dorrego que es una apuesta muy grande.

Y sin olvidar el microestadio, el gimnasio cubierto que va a tener a futuro nuestra ciudad…”