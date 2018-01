El boleto del transporte local costará un 33% más desde febrero

El Ministerio de Transporte nacional confirmó y publicó los nuevos cuadros tarifarios que significarán un aumento del 33% para todos los usuarios de los transportes públicos de pasajeros de Capital Federal y la zona metropolitana, es decir unos 100 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires. Es por ello que el último municipio que fui incluido geográficamente fue Zárate, con lo cual rigen los aumentos en nuestra ciudad; tanto para el transporte local como para el interurbano.

El director municipal de Movilidad Urbana, Matías Francos, confirmó que el nuevo cuadro tarifario se puede cotejar en https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba-febrero-2018; los cuales confirman un aumento del 33% en todos los servicios de las líneas que operan en la ciudad, primero la comunal (Cooperativa 3 de Julio); la línea 228 (la operada por Motsa y la otra por Chevallier); micros de la línea Atlántida que realizan viajes a Luján y Pilar y todos los servicios de La Nueva Metropol Chevallier (Expreso, Común y Diferencial).

“Se trata de un aumento del 33% que para todos los pasajeros de la línea local lo absorberán por completo, siendo un incremento fuerte al bolsillo que a mitad de año se convertirá en un 66% de acuerdo a las subas escalonadas propuestas por el ministerio de la Nación. En estos casos nosotros como municipio no podemos hacer nada, simplemente acatar lo decidido por el gobierno nacional”, expresó el titular de Movilidad Urbana municipal, Matías Francos.

De la misma manera, resaltó que los jubilados seguirán con los descuentos vigentes y que también lo harán aquellos beneficiarios de la tarifa social.

“El ministro de Transporte también anunció, junto con los aumentos, una serie de descuentos en el marco de un boleto multimodal llamado Red Sube pero estos descuentos no serán aprovechados por los zarateños debido a que el 89% de los usuarios que utilizan la línea comunal no hace trasbordos”, explicó el funcionario municipal.

Lo mencionado por Francos consta de una serie de descuentos que se aplicarán desde el primero de febrero; el usuario que suba a un servicio de transporte público pagará el primer boleto completo, el segundo lo hará con un descuento del 50% y si debiera tomar otro transporte el descuento será del 75%; todo en un plazo no mayor a dos horas.

“Respecto a este nuevo boleto multimodal, que permitirá hacer combinaciones en diferentes líneas de colectivos, subtes y trenes, consideramos que es un avance pero que, en definitiva, no contempla particularidades que se dan en distintas localidades como Zárate por esto que notamos, la gran mayoría de los usuarios van del Centro hacia los barrios y no hacen trasbordo con otro micro a Capital Federal, Campana o a Luján. Por lo tanto el aumento será a partir de febrero del 33% y luego un aumento escalonado hasta julio que terminará con un 66%”, ratificó el funcionario.

El boleto local de $7 a $9,50

Si bien los cuadros tarifarios se pueden verificar en la página web del ministerio para la zona Metropolitana, donde se ubica Zárate, las empresas aún no saben cómo aplicarlo. Por lo tanto serán días decisivos hasta llegar al primero de febrero cuando deban ejecutar los aumentos. Por un lado el boleto de las líneas locales que cuesta $7 pasará a costar en febrero $9,50.

Luego las tarifas del transporte público interurbano que hoy cuestan $6,50 pasarán a costar $8,50 y los boletos de $6,75, en febrero costarán $9.

Respecto al tren Mitre, que hoy posee nada más que 7 frecuencias diarias a Capital pasará a $8 a Ballester.

Finalmente el costo del boleto del diferencial de Chevallier a Capital Federal costará en febrero no menos de $70, esto es algo que deberá confirmar la propia empresa en breve a sus usuarios.

“Más viajas, menos pagas”

La frase del gobierno nacional es “más viajas, menos pagas”. Y precisamente una forma que ya han encontrado varios usuarios para morigerar el aumento del boleto es dejar el viaje más caro para la segunda combinación.

En el caso de Zárate el boleto de Chevallier ($70) resultará más caro que el boleto de la línea local; por lo tanto muchos usuarios han anticipado en redes sociales que se tomarán el micro de la Cooperativa 3 de Julio, se bajarán de inmediato, y luego abordarán el micro de Chevallier. Realizando esta “maniobra” los usuarios pasarán a pagar $45 por los dos viajes y no $70 por un solo viaje $70 en el caso de que aborden el micro de Chevallier directamente.