El plantel de Zárate Basket ya entrena de cara a la segunda parte de la temporada

Terminaron las vacaciones para los jugadores del plantel de Zárate Basket Independiente que participa en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB).

Desde el lunes reanudó los entrenamientos de cara a lo que será la segunda parte de la temporada basquetbolística.

El conjunto que dirige Oscar Comelli de ésta manera puso marcha a su preparación en éste 2018 que se avecina muy exigente, con la última parte de la fase regular y ya la siguiente etapa más importante donde los equipos buscarán el mejor posicionamiento para las instancias finales.

Y hasta el momento lo realizado por el Equipo de la Ciudad ha sido sumamente satisfactorio para todos quienes tienen, de una manera u otra, relación con el equipo.

Debutando en una categoría totalmente nueva para el básquetbol zarateño (donde hacía muchos años no estaba representado en una competencia nacional) y con altas aspiraciones para lo que viene.

Zárate Basket tiene día, hora y rival pero aún no está definido el gimnasio

Si bien es sabido que el objetivo de los res ponsables del proyecto Zárate Basket Indepen-diente es trasladar su localía al gimnasio “Carlos Vasino” del Club Paraná y para ello ya comenzaron las obras de mejoras y mantenimiento a nivel edilicio y de infraestructura, no menos cierto es que todo está a contra reloj teniendo en cuenta que el plantel tiene fecha de reanudación de la competencia oficial para el sábado 27 de enero y obviamente lo ideal sería tener las tareas concluídas al menos una semana antes para que el plantel de Zárate Basket pueda entrenar en su nueva cancha.

En caso de no llegar a tiempo, el partido entre Zárate Basket y Racing de Chivilcoy iria en el gimnasio “Omar Olguin” del Club Independiente.

TODA LA PROGRAMACION

El programa de encuentros para el fin de semana cuando se reanude la competencia, es el siguiente:

Viernes 26/1

21.30 hs.- Atlético Pilar vs. Sportivo Escobar

21.30 hs.- Club Presidente Derqui vs. Sarmiento de Junín.

Sábado 27/1

21.30 hs.- Zárate Básket Independiente vs. Racing de Chivilcoy

Domingo 28/1

21.00 hs.- Belgrano de San Nicolás vs. Argentino de Pergamino.