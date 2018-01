Declararon a Fonavi como “De interés urbanístico y patrimonial” y quieren realizar mejoras en el barrio

Mediante la ordenanza 4602 el Concejo Deliberante declaró al barrio Fonavi “de interés urbanístico y patrimonial” en función de un proyecto de refuncionalización de los monoblocks que el Ejecutivo municipal busca encarar en el vecindario.

Esta declaratoria del Concejo Deliberante fue acompañada de una autorización al Municipio para refuncionalizar el complejo de 580 viviendas.

Dentro de las tareas previstas desarrollarse se encuentra el arreglo de las fachadas de los monoblocks, el cual se llevará a cabo mediante hidro-limpieza; arreglo de revoques; trabajos de pintura; mejoramiento de las cajas de escaleras; reparación de cubiertas y reparación y colocación de zinguerías.

Asimismo el convenio entre la entidad fomentista y el Municipio prevé otras tareas de pintura para identificar con colores cada uno de los monoblocks y mejorar el espacio público del barrio; tanto en los sectores de esparcimiento y recreación como en aquellos espacios públicos interiores y espacios comunes. De la misma manera gestionarán la iluminación de los espacios públicos y la apertura de nuevas calles públicas, algo también pedido por la sociedad de fomento, y el mejoramiento integral de las calles barrio.

“En virtud de la antigüedad que presenta dicho barrio de la ciudad, y las condiciones de deterioro evidente que presentan las edificaciones y espacios públicos y comunes del mismo; tornan imperiosa la intervención del Estado municipal para su reparación, mejoramiento y conservación, como acción de carácter preventivo a fin de evitar que el deterioro continuo no se configure como una causal de deterioro definitivo que imposibilite la su habitabilidad. Dicha ineludible y excepcional intervención del Estado municipal responde no sólo a los factores antes señalados sino que responde también a la situación social y socio económica de los habitantes del complejo 580 viviendas dado que se trata de un barrio de clase trabajadora que carece de organización a través del mecanismo de consorcios, y que comprende una población de escasos o bajos recursos económicos propios que hagan posible su accionar en pos de los objetivos antes señalados”, expresa la ordenanza. Y remarca; “el proyecto de refuncionalización del barrio Fonavi no sólo implica el mejoramiento y ordenamiento de las condiciones y calidad de vida de los habitantes del mismo sino que importa también el mejoramiento de las condiciones de los barrios de sus alrededores y el evidente mejoramiento de las condiciones de la estética urbana de toda la zona de influencia y de proximidades del mismo, lo que es también una de las funciones en las que el Estado debe intervenir y desarrollar sus acciones”, agrega.

Finalmente la ordenanza autoriza al Ejecutivo Municipal a intervenir en la refuncionalización del barrio y para ello destinar fondos del presupuesto municipal. No obstante, el Concejo Deliberante también aprobó un sistema de recupero, total o parcial, de dichas obras y tareas sobre el barrio mediante su “declaración de pago obligatorio, a través de la inclusión del pago de las mismas por concepto de contribución de mejoras e incluir dicha contribución en las respectivas emisiones de facturación de las tasas por servicios generales”, concluye la ordenanza.

Esto ya lo había anunciado el Ejecutivo municipal en octubre y el Concejo Deliberante terminó aprobando y respaldando las tareas de mantenimiento y refuncionalización del vecindario de la zona sur de la ciudad.