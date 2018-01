El plantel de Estrada FBC se prepara para su regreso al Torneo Federal “C”

Para el campeón zarateño, Estrada FBC, este comienzo de año no es igual a otros.

Es que después de varias temporadas (la última vez había sido en 2014) el conjunto de Villa Angus volverá a una competencia nacional.

Efectivamente el plantel se encuentra en plena etapa de preparación con mira a intervenir en el Torneo Federal “C” que estará comenzando el último fín de semana de enero.

Los entrenamientos se desarrollan en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal (ex Lanxess) bajo la conducción de Horacio Lares quien de ésta manera seguirá al frente del último equipo campeón de la Liga Zarateña.

LOS REFUERZOS

Con respecto al plantel de Estrada FBC de cara a lo que será el Torneo Federal “C” no tendrá mayores novedades con respecto a incorporaciones.

Al menos por el momento solamente llegaron Matías Caceres (ex Defensores de Estrada) y Valentino Bochini (ex Belgrano). Tal vez pueda sumarse algún jugador más pe ro basicamente la intención del cuerpo técnico es darle experiencia a su plantel.