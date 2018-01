Emanuel Cusolito inicia el año rankeado en el primer puesto en categoría supergallos

Desde la Federación Argentina de Boxeo (FAB) se dió a conocer el ránking nacional, peso por peso, correspondiente a enero de 2018.

El zarateño, Luis Emanuel Cusolito, se mantiene rankeado primero en los supergallos donde el campeón es el santafesino Julian Aristule.

Practicamente todo el 2017 Cusolito fue primero en el ránking nacional por lo que causa sorpresa que no se haya dispuesto una defensa obligatoria de parte de Aristule enfrentando al zarateño. Tal vez no haya interés por algunas de las dos partes (tal vez el interés no sea de los representantes) pero de continuar las cosas así será dificil de evitar realizar esta pelea.

Categoría Supergallo (Hasta 55,388 Kg.)

CAMPEÓN: Julián Aristule (Bs. As.)

1º Luis Emanuel Cusolito (Bs. As.)

2º Claudio Fernando Echegaray (San Luis)

3º Alberto Melián (Córdoba)

4º Lucas Báez (Catamarca)

5º Javier Chacón (Mendoza)

6º Leandro Esperante (Bs.As.)

7º Alejandro Gaspar (Jujuy)

8º Sergio Martín Sosa (Bs. As.)

9º Sergio Estrela (Bs. As.)

10º Luis Fernando Molina (Bs. As.)

Expectativa en Catamarca por el gran festival profesional

Se acerca la fecha del sá bado 20 de Enero cuando en Catamarca se realice un im-portante festival boxístico don-de el catamarqueño Miguel “La Joya” Barrionuevo (33-3-2-1, 23 KO) expondrá el título Argentino Welter frente al chubutense Adrián “Chucky” Verón (21-2, 13 KO), en revancha que será televisada por TyC Sports.

Herrera, pupilo de Julio Apaza, es el actual número 9 del ranking FAB y llega al choque con dos peleas realizadas en 2017 con sendas victorias ante el cordobés Sergio “Chocolate” Blanco, en mayo y por PP6, en Hindú BBC, y contra el bonaerense Miguel Correa, en junio y por PP6, en el Polideportivo “FME”.

Su adversario será el rioja-no Maza, de 31 años y profesional desde noviembre de 2010 cuando derrotó a Héctor Cazón Condori por PP4 en la capital de La Rioja.

Tras cuatro años y medio de inactividad, Maza retornó al ring en setiembre de 2017 cayendo por PP4 ante el bonaerense Federico Pedraza, en Sportivo Barracas (Buenos Aires).

En su record, posee dos enfrentamientos ante el catamarqueño Adrián “Ko” Bazán, con sendas derrotas por puntos. La primera en mayo (donde dejó el invicto) y la segunda en agosto, ambas en 2011.

Su pelea más importante fue ante el potente Leandro Esperante, que lo derrotó por KO3 en marzo de 2013, en San Bernardo (Buenos Aires).

Cabe señalar que para enfrentar a Herrera los organizadores hicieron contactos con varios ranqueados, tales los casos del santafesino Hugo Santillán, el misionero Vicente Martín Rodríguez y el cordobés Raúl Horacio Centeno, pero no se pudo acordar con ninguno y finalmente se cerró con Maza., con la idea de que arranque el año con acción el púgil local.

Con respaldo de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, la velada tendrá cinco combates profesionales con un semifondo donde el bonaerense Emanuel Cusolito (25-2, 20 KO) se medirá con el platense Sergio Estrela (20-14-3, 11 KO), por el título Sudamericano Supergallo. También estará en la velada la recreina Nazarena “Capricho” Romero, que hará su debut profesional, y el cordobés Claudio “Serpiente” Echegaray (20-0-1 con 10 Ko), con rival a definir.