Nacha Guevara y Malevo actuarán en el cierre del Festival del Tango

En la mañana de ayer se llevó a cabo el lanzamiento oficial del 9no Festival Provincial e Internacional del Tango, que se realizará en la ciudad los días 10, 11 y 12 de febrero.

Puesto que el intendente Osvaldo Cáffaro se encuentra de licencia, el anuncio estuvo encabezado por el intendente interino, Ariel Ríos, quien realizó el lanzamiento junto al director de Cultura, Julio Belando, el subsecretario de Unidad Secretaría Privada del Municipio, Matías Enz y el Director General de Eventos Masivos, José María Álvarez.

“Zarate es la capital provincial del tango y es un orgullo para nosotros renovar esta expectativa de un festival más. Apostamos a la continuidad, este festival necesita del apoyo y acompañamiento de la gente de Zárate y Lima”, señaló Ríos, a la vez que destacó el trabajo y la coordinación llevada a cabo por el equipo, en el marco de los preparativos del evento donde se presentarán artistas de gran renombre, tanto locales, como nacionales e internacionales.

“Nos tenemos que hacer carne de la importancia de que Zárate tenga un festival como pocas ciudades lo tienen en la provincia de Buenos Aires”, manifestó el intendente interino, y agregó: “Hay una apuesta cada vez mayor, un esfuerzo que durante todo el año realiza el equipo”.

Por su parte, Matías Enz, sostuvo: “Nos costó bastante conformar esta grilla, tenemos ocho artistas principales; estamos contentos con este logro”. Al respecto, José María Álvarez amplió: “Es una grilla importante, en materia de artistas locales hemos priorizado a los bailarines; hicimos una audición de parejas a cargo de Paola Jean Jean y Nicolás Cobosque van a realizar una coreografía de baile de apertura cada una de las noches, además vamos a tener mucho ballet local. Esto nos permite incluir a estos artistas, cuando en otras ediciones la preponderancia la tenían los cantantes”.

En la misma línea, el funcionario destacó la participación de artistas locales en el Festival Internacional de Tango que se realizará en Granada, como parte del importante vinculo establecido con la ciudad española tras la realización de la Cumbre Mundial del Tango.

En lo que refiere a las expectativas de esta nueva edición, Álvarez expresó: “Trabajamos mucho, no solo pensando en el 9no festival, sino también en el 10mo. Año a año nos vamos poniendo metas más arriba, y las expectativas son muy grandes, con ocho artistas de renombre, que es algo inédito para nosotros”.

PRESUPUESTO DE UN MILLON DE PESOS

Si bien no brindaron un número definido sobre el presupuesto que abarcará la realización del evento, sí pudieron establecer que en lo que respecta al presupuesto artístico, calculan alrededor de un millón de pesos; a esto se debe sumar lo concerniente al montaje y la infraestructura para los shows y la difusión, entre otros factores.

Asimismo, desde el Municipio esperan contar con el apoyo del sector privado para el financiamiento del Festival del Tango.

CAMPEONATO DE TANGO, MUESTRAS Y EXPOSICIONES

El Director de Cultura, Julio Belando, se refirió a las actividades complementarias que se realizarán durante el festival que, como en todas las ediciones, acompañaran los shows centrales que se realizarán en el Anfiteatro “Homero Expósito” de Plaza Italia.

“El festival nos da la posibilidad de que otros artistas que se desarrollan con mucho éxito en la ciudad, se puedan mostrar y seguir creciendo. La milonga es casi una política de Estado desde el punto de vista de la cultura en nuestra ciudad;Durante el evento se realizará la 5ta edición del Campeonato de Tango Salón, donde participan parejas de baile de tango salónde todo el país. Es uno de los acontecimientos complementarios más importantes, será el sábado 10 y el lunes 12 en Ciudad del Tango (Ex galpón de la Aduana)”. Allí se dispondrán dos categorías; Jóvenes y adultos hasta 45 años, y Senior, a partir de los 50 años. Los interesados en participarpueden inscribirse por mail a [email protected] a través de la Dirección de Cultura.

“Vamos a tener muestras relacionadas con el Tango, muestras y trabajos en vivo de fileteadores en Plaza Italia, pintura y esculturas en el Centro Cultural “Tito” Alberti, y la realización del Circuito 2×40, además de los artesanos y el patio de comidas, que participaran del certamen de microemprendedores”, detalló el funcionario.

COMO SERA LA GRILLA DEL FESTIVAL DEL TANGO

Con la conducción de Mariela Fernández, Maximiliano Montezanti, Rubén Silva y AntonellaKrueger, los días 10, 11 y 12 de febrero, desde las 20.30 horas, el Anfiteatro “Homero Expósito” de Plaza Italia se vestirá de tango, para recibir a los distintos artistas que brindarán sus shows.

Así, el sábado 10, se realizará una coreo de apertura que dará lugar a la presentación de Antonella Fernández; Los 4 Elementos; Rodrigo de la Serna y el Yotivenco; Tango Corrupto y el cierre de la primer jornada a cargo de Cecilia Milone.

El domingo 11, se abrirá los espectáculos con otra coreografia de baile, y luego se presentarán Pancho Brito; Alejandra Guilera; Silvana Becattini, Valentina Alarcón, Cristian García Rosales; Víctor Mariluis, para luego dar paso a los números principales a cargo de TasCartón, Ariel Ardit, El Quinteto Municipal de Tango con Silvana Gómez y Carlos Morel, y la presentación de Opus 4 con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Avellaneda.

La última jornada a realizarse el lunes 12, también contará con la apertura de un numero de baile, y continuará con los shows de Martín Balbuena; Rubén Rasio; el Quinteto Municipal de Tango con Juan Díaz. También se llevará a cabo la presentación del espectáculo “Sigue en Flor” donde participarán Vitale, Zenko, Falótico y Perrone. Más tarde, pisará el escenario del anfiteatro Nacha Guevara, para luego dar paso al cierre final de Malevo, con un espectáculo de características internacionales.