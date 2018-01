Brindaron recomendaciones para circular por rutas en vacaciones

Con la llegada de las vacaciones, las rutas argentinas y de países limítrofes, reciben una inusual carga de vehículos, de parte de aquellos que cuentan con la posibilidad de llevar a cabo viajes de ocio y recreación durante la temporada estival.

En dialogo con LA VOZ, el Director General de Movilidad Urbana, Matías Francos, brindó algunos consejos para aquellos que salgan a las rutas, teniendo en cuenta que en pocos días se realizará el primer recambio turístico del año, y quizá el más intenso de la temporada.

“Principalmente recomendamos que salgan descansados, con tiempo, que lleven toda la documentación necesaria como la Licencia de Conducir correspondiente, el DNI o Cédula de Identidad, la Cédula Verde, Cédula Azul en caso de ser necesario, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el comprobante de póliza de seguro”, aconsejó el funcionario. Del mismo modo, destacó la necesidad de contar con los elementos obligatorios como el matafuegos con control de carga y al alcance del conductor, y las balizas portátiles.

“También es recomendable contar con un botiquín de primeros auxilios, un gato hidráulico o crique y el auxilio en condiciones junto a la llave de ajuste”, remarcó y agregó: “Es importante respetar las velocidades permitidas, si van a la Costa, a Entre Ríos o a cualquier lugar del país, sabemos que están los controles y dispositivos como fotomultas, por lo cual es recomendable evitarse los problemas de tener que pagar un suma elevada por exceso de velocidad”.

Al respecto, Francos puntualizó en la necesidad de conducir con cuidado, con el descanso correspondiente, “que los niños viajen siempre en el asiento trasero, que usen cinturón de seguridad, el casco en caso que viajen en moto, que no ingieran alcohol, transportar la cantidad de pasajeros para lo cual fue diseñado el auto, y respetar la obligatoriedad de utilizar las luces bajas siempre”.

Por otra parte, el funcionario se refirió a los viajes nocturnos, y sostuvo: “Muchas veces se viaja de noche para evitar el calor, pero también es peligroso. Si lo hacen de noche, tienen que tomar las medidas pertinentes y extremar los cuidados para cuidar la vida de uno y la de los demás. También es importante respetar las velocidades, porque si uno respeta todas las medidas de seguridad pero viaja a una velocidad excesiva, las cosas no van a terminar bien”.

Además, concluyó, “resulta aconsejable realizarle revisiones periódicas al vehículo que hace mucho más fácil el viaje y no sobrecargar el vehículo. Las vacaciones son de ida y vuelta, no hay que apurarse por llegar rápido, ni volver rápido, porque eso puede terminar mal. Es mejor que tanto la ida, como la vuelta, se tomen como parte de las vacaciones”.