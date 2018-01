Cómo hay que hacer y cuáles son los requisitos para ser incluido como electrodependiente en Zárate

El pasado 5 de enero el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la adhesión a la Ley Nacional de Tarifas Gratuitas para Electrodependientes, por lo que esa norma rige desde hoy en todo el territorio bonaerense con el fin de garantizar el acceso gratuito al suministro eléctrico a personas que dependen de la electricidad para poder vivir. En detalle, establece la gratuidad del servicio eléctrico, el acceso a un registro nacional de personas electrodependientes, el derecho a solicitar un grupo electrógeno gratuito y a requerirle a la distribuidora de energía que se haga cargo de los costos de su funcionamiento. También determina que las empresas deberán contar con un 0-800 las 24 horas para atender consultas y responder a posibles urgencias; y garantizar niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por motivos de salud.

Según la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAE) en el territorio bonaerense hay 300 electrodependientes y a nivel local, según lo establecido por Cooperativa Eléctrica, unos 13 electrodependientes.

“Los 13 casos deben ser reempadronados para ser reevaluados, aunque estas 13 personas ya fueron citadas por la CEZ para completar su nueva solicitud. En esta oportunidad quien lo quiera tramitar debe ingresar al sistema propuesto por el ministerio de Salud. Se baja un formulario para ser firmado y llenado por el paciente y otra parte para ser llenada por el médico. Además puede seguir su trámite por internet; quienes no sepan o no puedan realizarlo pueden venir a la CEZ que lo hacemos mediante las oficinas de la planta baja”, remarcó el presidente del Consejo de Administración, José Luis Mangini. “A partir de ingresar la solicitud lo vamos a incorporar al sistema. Aparte lo bueno es que todos los solicitantes se considerarán electrodependientes hasta que el propio ministerio se expida, a favor o en contra”, aclaró Mangini. “Desde que se carga el trámite comenzarán a ser electrodependiente por un plazo de seis meses y si el gobierno no se expidió en ese lapso de tiempo, a favor o en contra de la solicitud seguirán estando en esta categoría”, anticipó el presidente de la CEZ.

¿Quiénes son electrodependientes por cuestiones de salud?

Son las personas que necesitan suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de su equipamiento médico para evitar riesgos en su vida o su salud. El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente tiene garantizado el servicio eléctrico en forma permanente en su domicilio. El medidor de dicho domicilio deberá estar debidamente identificado. El servicio eléctrico para los electrodependientes es gratuito. El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica. También esta eximido del pago de los derechos de conexión. Además el titular del servicio, o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente, puede pedir un grupo electrógeno a la empresa de energía. La empresa distribuidora de energía debe entregar el grupo electrógeno en forma gratuita y debe cubrir los costos de funcionamiento. Por su parte, la empresa distribuidora debe habilitar una línea telefónica gratuita para la atención de los usuarios electrodependientes disponible las 24 horas, incluyendo días inhábiles. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Energía y Minería. Todos los solicitantes elevarán su caso al ministerio de Salud que evaluará en un plazo de seis meses cada caso, y si el organismo no se expide en ese tiempo seguirán gozando de este beneficio. El Registro de Electrodependientes por cuestiones de salud se denomina por sus siglas “RECS” y depende de la subsecretaria de Gestión de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud.

Los pasos

Conforme establece la Circular Nº 1/2018 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional 27.351 de Electrodependientes por cuestiones de salud, su reglamentación y la adhesión a la misma por Ley provincial 14.988, los requisitos para acceder a la inclusión como electrodependiente son los siguientes:

1.- Debe ingresar en la página web del Ministerio de Salud www.argentina.gob.ar/salud/tramitesyservicios a efectos de tramitar la inscripción en el Registro de Electrodependientes por razones de salud.

2.- Posteriormente se deberá ingresar a https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#recs, opción Crear Solicitud, cargar la solicitud en formato digital y adjuntar el formulario previamente firmado por el profesional de la salud y la factura del servicio de energía.-

3.- La persona que inicio el trámite y que envió la solicitud digital, deberá remitir por correo postal inmediatamente el formulario a la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales (Av. 9 de Julio 1925. CP 1072 CABA), a fin que llegue en el periodo de los 60 días de iniciada la solicitud. El incumplimiento de esta condición implica la baja automática del Registro de Electrodependientes.-

4.- Seguir todos los pasos y el proceso que le indique el Ministerio de Salud.-

5.- Finalmente para recibir el beneficio deberá presentar la Resolución del Ministerio que lo incluye como Electrodependiente ante la CEZ.