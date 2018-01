Hermetismo municipal por los cambios en el Gabinete

En diálogo con la prensa, el intendente interino, Ariel Ríos se refirió a los cambios que se producirán en el Gabinete Municipal, aunque, al igual que el Jefe Comunal –actualmente de licencia-, hizo uso del hermetismo y prefirió no brindar detalles por el momento, aguardando el anuncio oficial de Osvaldo Cáffaro.

Un manto de silencio sobrevuela el Palacio Municipal por estos días; desde hace varias semanas se conoció que, con un objetivo de generar oxigenación en el equipo de trabajo y, por el otro lado, mejorar el estándar de efectividad en algunas áreas que no han alcanzado las expectativas, se producirían algunos movimientos.

“El Intendente ha manifestado que iba a haber cambios, eso es real y justamente se está trabajando por estos días. Mas allá de su licencia anual está trabajando y realizando un esfuerzo para tener un nuevo gabinete bajo las expectativas que él está trazando”, se limitó a responder Ríos ante las distintas versiones trascendidas.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante y actual intendente interino, sostuvo que “la Secretaría que se encuentra vacante es la de Desarrollo Humano”, tras la asunción de Rodrigo García Otero, quien pasó a ocupar la banca que dejó Patricia Moyano al asumir su banca en la legislatura provincial. En la misma sintonía, tal como había adelantado este medio, la localidad de Lima cuenta con un interinato a cargo de Ricardo Priori, tras la salida del cargo de Marcelo Díaz, quien nunca recibió un nombramiento oficial a pesar de ejecutar funciones.

Lo que Ríos omitió detallar, fue la situación que atraviesa el área de Obras Publicas, oficialmente bajo el nombre de secretaría de Hábitat, Planificación e Infraestructura, que tras la salida del Arq. Claudio Rodríguez, aun no ha recibido un nombre en su conducción. También, la gestión ha sufrido algunas dimisiones, como el caso de la subsecretaria de Abordajes integrales e Inclusión. Carla Bronca y, a fines del mes de octubre, de la Directora General de Ciencia y Tecnología CGC, Silvia Fernández Zena.

“Estamos en Enero, muchos funcionarios han tomado licencia. Cuando se presente, se va a presentar todo el equipo, para enfrentar nuevos desafíos con una nueva coyuntura. Puede haber rotación o desvinculación, la vida política no es eterna y todos los entendemos; esta gestión se ha caracterizado por tener una rotación muy acentuada en todos sus funcionarios. Es una receta que plantea el Intendente y será una más de las tantas renovaciones que se han hecho en estos diez años de gobierno”, sintetizó Ríos.