Piden a Vialidad la colocación de refugios en Ruta 6

La dirección de Movilidad Urbana ha elevado diferentes notas a Vialidad Provincial para que instale, o autorice la colocación, de refugios en la Ruta Provincial Nº 6; recogiendo un reclamo vecinal de los barrios Bosch, Villa Eugenia y Saavedra.

“En barrio Bosch queremos colocar un refugio y Vialidad Provincial no nos permite. Actualmente la gente pasa calor, frío y si ellos no lo pueden colocar pedimos autorización para que podamos construir nosotros un refugio. No obstante sabemos que el gobierno provincial debe hacerse cargo de estas cuestiones y ojalá que se escuchen estos pedidos que hicimos a lo largo del año pasado”, comentó el director de Movilidad Urbana municipal, Matías Francos.

No solamente confirmó que pidieron refugios para la Ruta 6 sino también para el Camino 038 a Lima y la Ruta Provincial Nº 193; así vecinos de Escalada y Paraje Ortiz pueden tomar el colectivo como así también otros vecinos que viven en barrios ubicados a la vera de esta arteria provincial.

“Buscamos que la gente no viaje como ganado”

Por otro lado, el funcionario municipal reiteró que el área municipal llevó a cabo varios reclamos a las empresas transportistas que prestan servicios en nuestra ciudad con la finalidad de que amplíen el parque automotor y eleven las frecuencias. “Hicimos muchos reclamos en general a las empresas para que la gente no siga viajando parada. Buscamos que la gente no viaje como ganado y es por ello que reclamamos a los servicios provinciales que tengan más capacidad operativa. Para ello hemos pedido la ampliación del parque automotor en pos de aumentar las frecuencias y extender los recorridos pero nunca hemos tenido respuestas. En relación al aumento del transporte, creemos que sirve mucho el boleto multimodal pero, al mismo tiempo, estamos viendo que los colectivos viajan repletos. Entonces no alcanza solamente con la tarifa sino que buscamos que las empresas aporten lo suyo también para mejorar todos los servicios de transporte que pasan por Zárate. El eje de la movilidad urbana es el usuario, y para que el usuario viaje mejor necesitamos mayor cantidad de colectivos y mayor frecuencia”, consideró el titular del área municipal de Movilidad Urbana.