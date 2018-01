Piden riego de calles de tierra en Lima

El unibloque PJ- Unidad Ciudadana pidió que se planifiquen tareas de riego en toda la localidad de Lima.

En noviembre del año 2016 el concejal limeño Lucas Castiglioni, a través de un proyecto de resolución, había solicitado que se realice una planificación para el riego en la localidad de Lima. “Ya pasaron casi 2 años y esta problemática no tiene solución, y si uno se pone a pensar sigue todo igual o peor que otros años en nuestra localidad”, señaló el edil.

El proyecto presentado en el HCD solicitaba a el Ejecutivo que planifique “la forma más conveniente y lógica de realizar el riego en las calles limeñas”.

“Obviamente que dentro de esta planificación el municipio debería contar con dos camiones como mínimo para empezar, y luego sumar un tercer camión regador pero no sólo con ese criterio sino que también creo conveniente activar dos puntos más de carga en nuestra localidad, no basta con que un regador realice la carga de agua en Calle 2 y 117; sino mínimamente debería tener otro punto de llenado en el barrio Matadero (Corralón) y un tercer lugar en barrio Citrus, que podría ser en las inmediaciones de el pozo que se encuentra en Calle 20 y Calle 21”, expresó.

“Los pozos de extracción de agua para riego deben ser con agua no potable, de esta manera preservamos el uso del agua, pero también tratamos de mejorar siempre a futuro el problema del riego en nuestra localidad”, concluyó.

“El 80% de las calles de tosca”

Por otro lado, el concejal remarcó que el 80% de las calles limeños son de tosca o de tierra las cuales reciben un mejorado anual. “Es deber del Ejecutivo mejorar cada día más estas tareas que se realizan, tendientes a garantizar a los vecinos mejoras en las calles de la localidad. Son reiterados los reclamos de los vecinos, por la gran cantidad de polvo que sobrevuela en las calles a no prestar el servicio de riego y por ello es necesario establecer un plan de riego continuo para atenuar la cantidad de polvo que generan estas mejoras, teniendo en consideración que en el mismo periodo del año anterior ya se encontraban funcionando los camiones de riego dentro de la localidad”, reclamó.