El Municipio no presentó el amparo colectivo por la caída de convenios con la Nación

En el mes de octubre, el intendente Osvaldo Cáffaro había manifestado a este medio su molestia por la convocatoria del gobierno nacional a rescindir contratos de obra, en un cálculo cercano a los 800 millones de pesos, dados de baja junto a los convenios que se habían formulado con el Estado Nacional.

Aquellos acuerdos, apuntaban a la realización de obras de gas, de infraestructura urbana y caminos, que tras el cambio de gobierno en 2015, entraron en un estado de “evaluación”, y que habían sido firmados durante el anterior gobierno.

A raíz de este escenario, el Jefe Comunal había anticipado la posibilidad de presentar un amparo colectivo en nombre del pueblo de Zárate, para que el Estado Nacional cumpla con lo prometido y se realicen las obras.

Al respecto, días atrás el intendente mantuvo un diálogo con LA VOZ, donde manifestó: “No hemos presentado el amparo colectivo, aunque sí ha habido mucha negociación y diálogo por obras caídas, lo cual significa que la gente no pueda acceder a determinada infraestructura”.

Se frenó el desplazamiento del tendido eléctrico detrás del Barrio 6 de Agosto

Sobre el mismo tema, la preocupación por estos días, recae sobre la seguridad eléctrica, contemplada dentro del paquete de obras que ahora se encuentran en stand by. Esto tiene que ver con la obra del electroducto que cruza por arriba de algunas viviendas detrás del barrio 6 de Agosto, y por la cual desde la gestión se encuentran solicitando –sin resultados por el momento- que no se frene. “Esto son los cambios que se producen a nivel nacional y provincial. A veces se toman decisiones gruesas, y no se ve en detalle en que afecta a la comunidad”, expresó el Intendente.

Según describió el Jefe Comunal, “se realizó la modificación del proyecto original, y propusimos cambiar el soterramiento por líneas aéreas y desplazar el trazado, sacarlo de donde están las viviendas, y a cada costado de ese tendido poner una calle. La idea es seguir adelante y recuperar esos fondos”.

En su momento, la gestión de Cáffaro había recibido alrededor de 10 millones de pesos, que representaban el 20% en concepto de adelanto, a la espera de la certificación de la obra. “Esa obra está totalmente desactualizada, eran de alrededor de 50 millones de pesos, y realmente con los 10 millones que llegaron se acopiaron materiales y se comenzaron a abrir las calles”, explicó.

En este punto, surgió la discusión con el actual Ministro de Energía de la Nación, ya que desde la cartera aducen que el “el ministerio no está para colocar una calle”. “Hablé tres veces con el ministro y es un tema que no pude destrabar”, reconoció Cáffaro.

En la misma línea, recordó los allanamientos realizados hace algunas semanas en el Palacio Municipal y sus dependencias, y explicó: “Era un pedido por esta obra, querían ver si invertimos los fondos o no; se aportó la documentación donde están todos los materiales que se compraron. Eso está judicializado desde hace varios años, desde que el Juez Federal Adrian Charvay mandó a sacar la gente de ahí y nosotros lo frenamos. Tendría que haber una contrapartida, que era el avance de la obra, pero no se pudo avanzar y sigue habiendo inconvenientes y dificultades”.