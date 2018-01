Un motociclista sufrió un intento de robo en Ruta 6

En horas de la noche del pasado domingo, un joven oriundo de Zárate sufrió un intento de robo en el tramo comprendido entre el barrio San Cayetano y el puente de avenida Mitre y Ruta 6 en Campana.

El joven de 26 años, se trasladaba en su motocicleta Honda XR 250 desde Zárate hacia su trabajo en la vecina ciudad. Según detalló a LA VOZ, algunos metros antes de cruzar el puente del Arroyo de la Cruz, advirtió que otras dos motocicletas circulaban detrás suyo, mientras que un tercer rodado, de alta cilindrada, se puso a la par de su vehículo.

Allí, viajaban dos sujetos; el conductor llevaba puesto un casco, mientras que el acompañante, quien iba encapuchado, realizaba ademanes para la victima detuviera su marcha simulando llevar un arma entre sus prendas. “Cuando se pusieron a la par mía, entendí que me iban a robar”, describió el motociclista, quien decidió no detener su marcha y bajar rápidamente en el ingreso a Campana por avenida Mitre, tratando de evadir a los delincuentes, que continuaron su marcha por la autovía, sentido a Ruta 9.

“Me siguieron durante varios metros y me tiraban la moto encima. Yo creo que no llevaban armas, porque cada tanto hay controles de Prefectura en la zona, por eso intentaron asustarme y encerrarme para que yo parara”, expresó.

Por otra parte, comentó el vecino, desde hace algunas semanas comenzó a circular con mayor atención por el lugar, puesto que algunos compañeros de la planta fabril donde trabaja, le habían comentado la peligrosidad del lugar.

“Vengo en mi moto porque es el único medio de transporte que tengo; por suerte no insistieron en robarme, porque me superaban en número. Es la primera vez que me pasa algo así, lamentablemente no me queda otra alternativa y voy a tener que seguir viajando en moto”, concluyó.