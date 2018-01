Los campeones de la cuarta edición de la Copa “Pablo Galeano” 201

La cuarta edición del torneo de fútbol infantil “Copa Pablo Galeano” que organizó el Club Atlético Defensores Unidos y se jugó en el campo de deportes de la institución en Villa Fox, tuvo el siguiente cuadro de honor en la Copa de Oro y en la Copa de Plata respectivamente, donde fueron premiados los tres mejores equipos de cada categoría.

En la Copa de Oro, Sarmiento fue el que más títulos ganó, dos en total, en las categorías 2008 y 2010, mientras que Náutico Arsenal fue campeón en la categoría 2009; y Defensores Unidos en la categoría 2011. Náutico Arsenal obtuvo dos subcampeonatos en las categorías 2010 y 2011; San Miguel en 2008; y Central Buenos Aires en 2009. Mientras que Once Corazones (en 2008); Sarmiento (en 2009); Central Buenos Aires (en 2010) y San Miguel (en 2011) terminaron terceros.

Por su parte en la Copa de Plata fueron campeones: Deportivo España (en categoría 2008); Ferroviarios Unidos (en categoría 2009); San Miguel (en categoría 2010); y Once Corazones (en categoría 2011). En cuanto a los subcampeones: Defensores de La Esperanza (en 2008); San Miguel (en 2009); Belgrano (en 2010); y El Dorado Juniors (en 2011). Mientras que completaron el podio ubicándose en el tercer puesto: Belgrano (en 2008); Mai-pú (en 2009); Defensores de Estrada (en 2010); y Ferroviarios Unidos (en 2011).

Cuadro de honor de la copa de oro

Estos fueron los tres mejores equipos de la Copa de Oro en cada una de las categorías en la cuarta edición de la Copa “Pablo Galeano”:

– Categoría 2008: Sarmiento (campeón); San Miguel (2º); y Once Corazones (3º).

– Categoría 2009: Náutico Arsenal (campeón); Central Bue-nos Aires (2º) y Sarmiento (3º).

– Categoría 2010: Sarmiento (campeón); Náutico Arsenal (2º); y Central Buenos Aires (3º).

– Categoría 2011: Defensores Unidos (campeón); Náutico Arsenal (2º); y San Miguel (3º).

Cuadro de honor de la copa de plata

Estos fueron los tres mejores de la Copa de Plata en cada una de las categorías en el marco de la cuarta edición de la Copa “Pablo Galeano”:

– Categoría 2008: Deportivo España (campeón); Defensores de La Esperanza (2º); y Belgrano (3º).

– Categoría 2009: Ferroviarios Unidos (campeón); San Mi-guel (2º); y Maipú (3º).

– Categoría 2010: San Miguel (campeón); Belgrano (2º); y Defensores de Estrada (3º).

– Categoría 2011: Once Corazones (campeón); El Dorado Juniors (2º); y Ferroviarios Unidos (3º).

Distinguieron a todos los delegados

También fueron distinguidos los delegados de todos los clubes que participaron de esta cuarta edición de la Copa “Pablo Galeano” quienes recibieron un diploma recordatorio por su desempeño en la competencia.

Los delegados corresponden a los siguientes clubes: Sarmiento; San Miguel; Once Corazones; Defensores Unidos; Central Buenos Aires; Maipú; Ferroviarios Unidos; Defensores de Estrada; Deportivo España; Defensores de La Esperanza; Belgrano; Lima FC; y El Dorado Juniors.