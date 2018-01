Quejas de vecinos por la falta de recolección de residuos

Desde principios de mes que vecinos de diferentes barrios comenzaron a notar cambios en el servicio de recolección de residuos; una situación que termina traduciéndose en una insuficiencia del servicio dado que frentistas denunciaron que el camión recolector en vez de pasar todos los días ahora pasa tres veces a la semana y en un horario diferente al que lo venía haciendo durante el año pasado.

Estos cambios no fueron notificados por la empresa Agrotécnica Fuegina a los usuarios y, de acuerdo a lo confirmado por fuentes municipales, la firma tampoco ha comunicado al Ejecutivo sobre modificaciones en los recorridos.

Hay dos particularidades reclamadas por los vecinos, la primera es que dejaron de pasar los recolectores diariamente y que ahora lo hacen tres veces por semana. Esta situación provoca que se acumule toda la basura en la vía pública y luego estas mismas bolsas son destrozadas por perros callejeros en busca de comida. Claro que esto es peligroso, en principio, para los perros dado que pueden encontrar otros tipos de desechos no comestibles entre la basura y luego para los frentistas, ya que es toda una contrariedad tener que andar limpiando los desechos diseminados por los perros en la vereda de las propiedades.

Por otro lado, la otra situación comentada por varios frentistas es que no solamente se vio una modificación en los días de recolección sino también en el horario, generándose la misma situación descripta anteriormente.

Finalmente vecinos denunciaron una tercera circunstancia que, al parecer, sería la más preocupante; la reducción drástica del servicio; tal como comentó una vecina de Villa Carmencita, de calle Julio A. Costa; de pasar todos los días a las 19 horas; ahora el servicio pasa dos veces y en días aleatorios. “No sé qué día o en qué horario debo sacar la basura. Aparte pasa la persona que recolecta la basura pasa caminando y va retirando todas las bolsas para acumularla en la esquina. Así que ahora, como no sé el nuevo horario, saco la bolsa y la dejo en la esquina”, expresó la jubilada que se comunicó a esta redacción para quejarse por el servicio. El testimonio de esta vecina coincide con otros frentistas que se comunicaron a esta redacción denunciando lo mismo.

Finalmente, y de acuerdo a versiones extraoficiales, el problema lo tendría la propia empresa concesionaria del servicio respecto a problemas con su parque automotor y con los camiones utilizados en la recolección.