Continúa la búsqueda del joven que desapareció en el Río Paraná

En la edición de ayer se informaba sobre las intensas búsquedas del joven que desapareció en las aguas del Río Paraná, mientras se bañaba junto a un grupo de amigos en la zona debajo del puente del Complejo Zárate-Brazo Largo.

Fuentes oficiales abocadas a la búsqueda, informaron que a pesar de los esfuerzos, hasta el momento no se pudo dar con el paradero del joven. Por otra parte, según pudo averiguar este medio, los familiares del sujeto de 25 años de edad, y oriundo de Ezeiza, ya fueron notificados sobre la situación. Del mismo modo, las autoridades a cargo de la búsqueda prefirieron no brindar la identidad, por el estado delicado de la situación.

Los detalles brindados sobre el caso, informaron que el joven desapareció de la vista del grupo de personas con las que se encontraba, tras sumergirse en las aguas del río durante la calurosa tarde del pasado sábado. Desde ese momento, las autoridades fueron notificadas sobre el hecho, por lo que se dio inicio a la búsqueda por parte de Prefectura Naval Argentina, a la cual se sumó la Brigada de Rescate K9 junto a la perra Jana, en la jornada del domingo.

Lamentablemente, hasta hoy no había novedades en las tareas realizadas, y desde la fuerza federal informaron que continuarían con los trabajos de búsqueda.