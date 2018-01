El Municipio anunció que remediará los pasivos ambientales

A finales del mes de diciembre del 2009 el intendente Cáffaro junto a la por entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, habían anunciado un hecho “histórico”, ordenar los terrenos de propiedad militar en la ciudad. A raíz de esto, habían firmado un convenio por el cual ambos organismos analizarán “integral y estratégicamente la situación de los inmuebles asignados al uso de la Defensa en la localidad, con la finalidad de armonizar el uso militar con el avance estratégico de Zárate”. Esta medida se sumaba a otras similares tendientes a “readecuar las estructuras orgánicas” de las Fuerzas Armadas, con el fin de “lograr un empleo más eficiente de los medios militares, así como también el fortalecimiento de sus capacidades operacionales”.

En aquel convenio, el Ejecutivo municipal dejaba en claro su particular interés por diferentes predios y, en especial, la ex planta Meteor, ubicada sobre el camino del Parque Industrial, al lado del Club Lanxess y en función de analizar todas aquellas prometidas alternativas, ambos organismos anunciaron la conformación de una Comisión de Trabajo, integrada por dos representantes del Municipio, uno del Estado Mayor General de la Armada, y uno del Ministerio. El objetivo era elaborar una propuesta para dichos inmuebles. Pero no se avanzó con ninguna acción aparente en dichos predios y el municipio tampoco informó oficialmente sobre acciones desarrolladas en tales predios industriales.

Ahora el Ejecutivo vuelve a anunciar el saneamiento ambiental de ambos predios, por un lado la ex planta Meteor y por otro el terreno donde antes funcionaba Reysol, que primero funcionó como el frigorífico “El Anglo” también conocido como “el River Plate”. Luego la fábrica de Rayón Viscosa de “la Reysol” y después el primer puerto privado de Zárate: “Zarate Port”” o el “Multipuerto”.

Lo hizo en los comentarios adosados al presupuesto municipal 2018, en las metas de la secretaría de Gobierno para este año respecto al tema medioambiental.

“Que las empresas ubicadas en nuestro Partido cumplan con las normas ambientales vigentes es una tarea de control de esta Dirección y también de incentivar, desde aquí, la radicación de industrias limpias. Se dará continuidad a la remediación de los pasivos ambientales (ex Meteor, Zárate Port,etc) como política de recupero ambiental pretendido en esta nueva etapa”, anuncia el informe.

Finalmente se desconoce qué sucederá con los terrenos que siguen perteneciendo al ministerio de Defensa de la Nación como también se sabe poco sobre el predio de la ex Meteor, que aún en la actualidad sigue representando un pasivo ambiental de importancia con materiales contaminados.