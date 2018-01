Largas colas y malestar de vecinos en la oficina de Gas Natural

Hace dos años que usuarios se quejan sistemáticamente de la “pésima” atención de las oficinas de Gas Natural Fenosa de Alem 341 por el trato que reciben de parte de sus empleados como por las largas colas que deben formar en la vereda.

Esta postal sigue registrándose pese a la apertura de la firma en Campana ya que la oficina de la vecina localidad no realiza todos los trámites demandados por los clientes.

“Me dirijo a ustedes para hacerles saber de una situación que viene pasando hace larga data en la oficina de gas natural de Zárate. Esta oficina recibe reclamos de toda la zona, Campana, Zarate, Lima, Escobar, Baradero, son muchas las personas que tenemos que acercarnos a esa oficina, por facturaciones mal realizadas, por falta de entrega de facturas, facturas entregadas fuera de termino, reconexión, trámites, etc, y las colas son siempre interminables, llegan muchas veces hasta la esquina, la gente espera al rayo del sol o bajo la lluvia. En Campana pusieron oficina pero no cobra boletas vencidas y no termina resolviendo los problemas, o sea, hay que ir siempre a Zárate; gente mayor y de todas las edades esperando, sin un dispenser con agua a disposición, sin baños y con sólo dos cajas de cobro y dos empleados de atención al cliente. Esto hace la atención muy lenta, insoportable. Apelo que como ente regulador puedan tomar cartas en el asunto y dar curso a mi reclamo, que es el reclamo de todos los que estábamos ahí en la cola. Espero poder sentir de una vez, que los reclamos son escuchados y vamos a ser tratados como corresponde de un prestador de servicio a sus clientes. Por una Argentina Justa para Todos”. Esta es la carta de una usuaria de gas enviada a la empresa ante la situación que lamentablemente ya es una postal conocida por usuarios de toda la zona.