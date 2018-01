Zárate es uno de los 74 distritos bonaerenses con basurales a cielo abierto

A través de un comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo titulado “Provincia: 74 municipios tienen basurales a cielo abierto del tamaño de dos estadios de River”, la entidad responsabiliza a estos predios por generar un impacto negativo en el ambiente, la economía y la salud de las personas. En la lista, se encuentra la ciudad de Zárate.

Según detalla el comunicado, el informe se elaboró con información sobre distritos donde no funciona el Ceamse, y reveló que estos predios ocupan superficies de una media de 90.000 metros cuadrados cada uno. Al respecto, desde la Defensoría del Pueblo sostienen que el riesgo que provocan cobra relevancia, dado que, en promedio se encuentran a 2 kilómetros de la zona urbana más próxima, a 3 kilómetros de la escuela más cercana y a 4 kilómetros del palacio municipal de las localidades donde están emplazados.

“Uno de los datos más alarmantes es que en 7 de cada 10 basurales a cielo abierto se producen quemas. Esto demuestra que no hay un cambio en el paradigma de considerar al residuo como un recurso, para no verlo como un problema ambiental sino como una oportunidad, lo que implica que estos depósitos se transformen en un foco de contaminación y un riesgo sanitario para la población”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

En lo que respecta a Zárate, el informe discrimina ciertos aspectos a tener en cuenta; a propósito, detalla la generación per cápita de basura diaria de 0,93 kilogramos por habitante y de 106,30 toneladas por día, en un área estimada de 10,40 hectáreas. Del mismo modo, sostiene que el basural se encuentra a una distancia de 7,30 kilómetros del Municipio, a 6,70 kilómetros de la escuela más cercana, y a 4,55 kilómetros de distancia de la zona urbana. Finalmente, observa la producción de quemas periódicas en el basural.

Sería interesante, más allá del tema de la basura, que se realice un estudio en la provincia para analizar cuántos municipios tienen planta de tratamiento de efluentes cloacales, ya que Zárate sigue desagotando las aguas servidas al río sin ningún tipo de tratamiento.

Por otra parte, el comunicado de la Defensoría asegura que en la Provincia no se evidencia un patrón común para el tratamiento de los residuos, por lo que en los distritos analizados se produce una problemática cuya solución se encuentra fuera del alcance de un presupuesto municipal.

En ese sentido, Lorenzino expresó que “hoy la Provincia cuenta con recursos, como los recuperados por el Fondo del Conurbano, que abren la posibilidad de redirigir partidas para sanear esta deuda histórica con los bonaerenses. Se genera más de un millón de toneladas por año que van a parar a estos basurales a cielo abierto, por lo que eliminarlos tiene que ser una prioridad para el gobierno”.

Por último, desde el organismo sostienen que el estudio se complementará con una etapa de participación ciudadana, donde los vecinos de los distintos municipios podrán acercar a la Defensoría todo tipo de información, “a través de una plataforma interactiva, donde podrán volcar sus denuncias por medio de fotos y videos, que permitirán elaborar un mapa definitivo y actualizado de dónde se encuentran los basurales a cielo abierto en toda la Provincia”.

Actualmente el Ejecutivo municipal firmó con la empresa multinacional Veolia un convenio para que arregle el camino de acceso, alambre todo el predio y construya una celda para la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por un tamaño de 185 por 50 metros. Todas estas obras costarán $23.481.974 pero el Ejecutivo lo negoció permitiéndole a la propia empresa construir en el mismo basural una planta de tratamiento de Residuos Industriales No Especiales (RINE). Se trata de residuos industriales asimilables a domiciliarios provenientes de industrias y comercios. Según la clasificación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) entran en dicha clasificación la chatarra de vehículos, las chapas, los aluminios y las latas de bebidas.