Cambian horarios y recorridos de la recolección de residuos

El año para el servicio de recolección de residuos comenzó complicado en virtud de una alteración en el cronograma que venía sosteniendo la empresa en diferentes barrios. Una modificación de días y horarios que no se avisó en su momento y por la cual muchos frentistas salieron a reclamar, ya que sacaban las bolsas pero no pasaba el recolector. Finalmente esta particular situación que se vio desde principios de año ahora fue confirmada por la empresa, tras informarlo previamente al Ejecutivo municipal como poder concedente del servicio.

“Por razones de operatividad la empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F, se modificarán los horarios de recolección, los que hasta el día de la fecha tenían como salida de base las 18 horas pasarían a salir a las 14 horas”, expresa el comunicado de la empresa que tiene a su cargo la recolección de residuos.

“Detallamos los recorridos barriales que sufrirán esta modificación: RN2: Barrios 25 de Mayo y Bayer. RN5: Barrios Villa Florida, Villa Smithfield, CAP, Fonavi, Obrero, Atepam y Los Fresnos. RN6: Villa Fox”, especifica el comunicado.

Agrotécnica Fueguina se adjudicó el servicio de recolección en marzo de 2013; presentándose como la única empresa oferente.