Los 7 Magníficos cierran su gira de verano

El pasado 29 de diciembre una mítica banda de hardcore/punk ha vuelto, no pasando desapercibida en escenarios de la zona y de Capital Federal. Se trata de los 7 Magníficos; que con la visita de Mauri Rossi (residente hace por lo menos quince años en San Pablo) retomaron el calor de los escenarios y de la pasión por la música.

Su disco debut fue Per I qualche dollaro in piu (2002) que aún se guarda celosamente en la repisa de algún zarateño melómano. Bien hardcore y deathmetal con mucho de noise y un sonido bien garaje. Discazo, por si alguno lo puede conseguir.

Su segundo disco fue “Com Dictador Amor”, en el cual dejaron de lado el harcore para focalizarse en su otra influencia, el punk rock.

Desprendimiento, se puede decir, de Delmar; los 7 Magníficos transitaron los últimos años de los noventa tocando intensamente, editando el primer disco en la Argentina y el segundo en Brasil. Finalmente Mauri, junto al Perro Rodríguez y César Trinca se quedaron definitivamente en Brasil y la banda entró en un túnel del tiempo. Párrafo aparte, los tres artistas mencionados conforman una de las últimas y grandes generaciones de artistas plásticos en la que también se puede ubicar a Hernán Paganini.

Pero en el final del túnel siempre está la luz, y el tiempo les devolvió la sonrisa a más de uno ya que la vuelta de los “7Mgz” fue con la banda original, Franco Picón; el Mauri y Lucas (Jr.Perila) Rossi; Juan “El escandiavo” Fiorda y Tomas Spicolli.

La última fecha de la gira será hoy en “Mi Casa”, en Capital Federal, ubicado en Agüero 787. En tanto el próximo sábado 3 de febrero, y desde las 17 horas, estarán tocando en el skatepark local, en Rawson y Mitre, “para una tarde de música y patineta”. “Vamos a limpiar la pista y ponerla en condiciones (cosa que el municipio no hace) y para todos quienes quieran colaborar limpiando, pueden traer palas, escobas o bolsas de consorcio para poner la basura. Habrá remeras de 7magz de regalo”, adelantaron los músicos.