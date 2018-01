Proteccionistas se manifestaron por la muerte de “Willow”

En la tarde-noche de ayer, decenas de vecinos, entidades protectoras de animales y proteccionistas independientes, se reunieron en Plaza Mitre en repudio contra el maltrato animal, tras conocerse el caso del perro labrador “Willow” que murió por descuido de sus dueños.

Desde las 19 horas, varios vecinos comenzaron a llegar a la plaza central con pancartas y consignas contra el maltrato hacia los animales. Allí estuvieron presentes vecinos a favor de los derechos de los animales, colectivos proteccionistas como Proyecto Animal Zárate e instituciones como la Sociedad Protectora de Animales.

La movilización fue convocada a partir de conocerse el lamentable desenlace del caso de Willow, un perro labrador, que fue rescatado por Daiana Lapalma, proteccionista de la ciudad de Zárate.

Según se informó, Willow fue dado en adopción en óptimas condiciones, el día 29 de diciembre de 2017 a dos mujeres de apellido González. Luego de algunos días, quienes habían adoptado a la mascota, manifestaron que no querían a Willow “porque no era guardián y a ellas no les servía”.

Días después, el animal sufrió heridas en su cuerpo que, sumado al descuido, derivó en infecciones que lo llevaron a su muerte a pesar de los intentos de Daiana Lapalma (quien logró recuperarlo en pésimas condiciones) por salvarlo.