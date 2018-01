El jueves aumenta el boleto de todas las líneas de colectivo

El nuevo cuadro tarifario del transporte público comenzará a regir el jueves próximo en el área metropolitana, y se incorporará el sistema de boleto multimodal “Red SUBE”, que aplicará descuentos a los usuarios que hagan combinaciones de servicios de subte, tren y colectivo.

En Zárate, al estar dentro del área metropolitana de 100 kilómetros a la redonda de Capital Federal, todas las líneas urbanas e interurbanas sufrirán estas subas del 33%.

Respecto a esta situación, el Ejecutivo municipal confirmó que los aumentos se verificarán en todos los servicios de las líneas que operan en la ciudad, primero la comunal (Cooperativa 3 de Julio); la línea 228 (la operada por Motsa y la otra por Chevallier); micros de la línea Atlántida que realizan viajes a Luján y Pilar y todos los servicios de La Nueva Metropol Chevallier (Expreso, Común y Diferencial).

Un aumento del 33% desde el primero de febrero y que a mitad de año subirá escalonadamente hasta llegar al 66%.

Sin embargo a una semana de aplicarse los aumentos, ninguna de las empresas que opera en la terminal de Anta y De La Torre saben cuánto será la suba en pesos. Tampoco hay carteles que indiquen esto o que informen al usuario de tal resolución en las boleterías o en los propios micros. “Eso viene desde arriba y es algo informático, se aplica a toda la red de máquinas de SUBE y el primero de febrero sabremos cuánto es el aumento traducido en pesos. Prácticamente nos enteramos junto al pasajero”, se animó a comentar un chofer de La Nueva Metropol, de Chevallier.

Este medio consultó a todas las empresas que operan en la terminal y sus empleadas reconocían la información de los aumentos que se está difundiendo en los medios de comunicación pero desconocían el valor en pesos de tales aumentos.

Descuentos: “Red Sube”

El ministerio de Transporte anunció, junto con los aumentos, una serie de descuentos en el marco de un boleto multimodal llamado “Red Sube” bajo la consigna “más viajas, menos pagas”. Este programa consta de una serie de descuentos que se aplicarán desde el primero de febrero junto con la suba del 33%. La idea es que cada usuario que suba a un servicio de transporte público pagará el primer boleto completo, si sube a un segundo micro, tren o subte lo hará con un descuento del 50% y si debiera tomar otro transporte el descuento será del 75%; todo en un plazo no mayor a dos horas.

Sin embargo estos descuentos no serán aprovechados por los zarateños debido a que el 89% de los usuarios que utilizan la línea comunal no hace trasbordos, informaron desde el municipio.

Las tarifas

En relación al cuadro tarifario publicado en https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba-febrero-2018; el boleto local (Cooperativa 3 de Julio) pasaría de $7 a $9,50.

Luego las tarifas del transporte público interurbano que hoy cuestan $6,50 pasarán a costar $8,50 y los boletos de $6,75, en febrero costarán $9.

Respecto al tren Mitre, que hoy posee nada más que 7 frecuencias diarias a Capital pasará a $8 a Ballester. Finalmente el costo del boleto del diferencial de Chevallier a Capital Federal costará en febrero no menos de $70.

“Mas viajas, menos pagas”

La frase del gobierno nacional es “más viajas, menos pagas”. Y precisamente una forma que ya han encontrado varios usuarios para morigerar el aumento del boleto es dejar el viaje más caro para la segunda combinación. En el caso de Zárate el boleto de Chevallier ($70) resultará más caro que el boleto de la línea local; por lo tanto muchos usuarios han anticipado en redes sociales que se tomarán el micro de la Cooperativa 3 de Julio, se bajarán de inmediato, y luego abordarán el micro de Chevallier. Realizando esta “maniobra” los usuarios pasarán a pagar $45 por los dos viajes y no $70 por un solo viaje $70 en el caso de que aborden el micro de Chevallier directamente.

Por último, desde el municipio destacaron que los jubilados seguirán con los descuentos vigentes y que también lo harán aquellos beneficiarios de la tarifa social.