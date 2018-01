El Torneo de Verano de fútbol infantil continúa esta tarde en Ferroviario

Continuará hoy lunes en el barrio de la Estación la IIIº Edición del Torneo de Verano de fútbol infantil que organiza el Club Ferroviarios Unidos.

En la ocasión se jugará la quinta fecha que empezará a las 18 horas, con la disputa de diez partidos, cuatro en cancha grande y seis en cancha chica.

Partidos de hoy

Esta será la programación para la jornada de hoy:

– En cancha chica: 18 hs. Los Pumitas vs. Defensores de Estrada (categoría 2009); 19 hs. Los Pumitas vs. Defensores de Estrada (categoría 2010); 20 hs. Central Buenos Aires vs. Lima FC (categoría 2010); 21 hs. Sarmiento vs. San Miguel (categoría 2009); 22 hs. Sarmiento vs. San Miguel (categoría 2010); y 23 hs. Sarmiento vs. San Miguel (categoría 2011).

– En cancha grande: 18 hs. CADU “A” vs. Defensores de Lima (categoría 2003); 19 hs. CADU “A” vs. Defensores de Lima (categoría 2004); 20 hs. CADU “A” vs. Defensores de Lima (categoría 2005); y 21 hs. Ferroviarios Unidos vs. El Dorado Juniors (categoría 2007).

Resultados

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en la cuarta jornada disputada el úl-timo sábado:

– Categoría 2003: Sarmiento “A” 2 (Matías Giménez y Carlos Regini) – Los Pumitas 0.

– Categoría 2004: Náutico 1 (Tomás Medina) – Def. de Estrada 2 (Tiziano Girard -2-).

– Categoría 2005: Náutico 4 (Martiniano Jonval -2-, Alejandro Oroño y Tomás Fernández) – Def. de Estrada 0.

– Categoría 2007: Central 1 (Juan Villanueva) – Lima 1 (Ezequiel Sigale).

– Categoría 2008: Central 2 (Iván Díaz y Román Villanueva) – Lima 0.

– Categoría 2009: El Dorado 0 – Dálmine 6 (Nicolás Cabrera -2-, Faustino Jonval, Agustín Fernández, Tiziano Hansell y Joaquín Bertaina); y Mitre 1 (Diego Gutiérrez) – Def. de Estrada 4 (Maycol Ga-marra -3- y Juan Eliseo Otero).

– Categoría 2010: El Dorado 0 – Dálmine 6 (Bruno Martínez -2-, Martín Balduzzi -2-, Lorenzo Zapata y Alejo Albelo); Mitre 1 (Julián Riso) – Def. de Estrada 8 (Bruno González -5-, Uriel Cantín -2- y Axel González); y Los Pumitas 0 – España 0.

– Categoría 2011 (promocional): El Dorado 2 (Benjamín García -2-) – Dálmine 1 (Leonel Jonval).