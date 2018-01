“En el final tuvimos el premio”, dijo Velázquez, el héroe de la tarde en Villa Fox

Después del triunfo de CADU frente a Argentino de Quilmes ayer en Villa Fox, en zona de vestuarios al culminar el partido Javier Velázquez, delantero “celeste”, autor del gol de la victoria de los zarateños, dialogó con LA VOZ y nos decía lo siguiente: “La idea era ganar y seguir arriba, el objetivo nuestro es el ascenso, clasificar y jugar la Copa Argentina es algo lindo también, la afrontaremos con muchas ganas e ilusión. Fue un partido durísimo, el equipo buscó siempre y al final tuvimos el premio. Me voy feliz, contento porque me tocó convertir nuevamente, sabía que una más me iba a quedar y así fue”.

– ¿ Donde estuvo la clave de esta victoria ?.

“En que el equipo siempre buscó por todos lados, se corrió se luchó, no se jugó bien, pero fuimos unos justos ganadores, ellos vinieron a defenderse y a jugar de contragolpe, tuvieron en el primer tiempo alguna que otra para convertir pero Juan (por Figueroa) respondió bien eso fue importante”.

– Pudieron cortar la racha de tres derrotas seguidas.

“Había que superar ese mal momento, nos vino muy bien el descanso para recuperarnos. Arrancamos de la mejor manera. superamos una prueba dura, porque era el comienzo, estás con la pulsaciones a mil, la ansiedad de querer arrancar ganando cuando los rivales directos ya lo habían hecho, entonces se hizo más duro. Rescató el triunfo que era fundamental, después hay muchas cosas para corregir todavía, pero esto recién comienza”.