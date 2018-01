Por el colapso de plantas, piden a bonaerenses que saquen turno en la VTV de Zárate

Todos los veranos ocurre lo mismo, largas colas en las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a raíz de que muchos vecinos deben controlar su automóvil para irse de vacaciones y que no los infraccionen, dado es obligatorio tener la VTV al día.

Esta particular situación provocó que muchas personas de diferentes ciudades del Conurbano deban realizar largas colas o esperar un “hueco” en alguna de las plantas que reciben a los conductores sin turno previo.

Pero también la opción que están comunicando desde la VTV es que vayan a otras plantas ubicadas en la zona metropolitana; en este caso Malvinas Argentinas, Zárate, Escobar, Tigre y Tres de Febrero. Para estas cinco sedes, al igual que para el resto de las VTV bonaerenses, los turnos se sacan online.

El problema es que en estas cinco plantas recién se consiguen turnos para el mes de febrero y particularmente la planta local, ubicada en el kilómetro 84,2 de la colectora de la Ruta 12, ofrecen turnos desde el 6 de febrero, con alternativas a la tarde y a la noche.

“No conviene demorar demasiado en elegir el turno, porque se agotan rápido y en pocos minutos el panorama puede cambiar. Para los conductores que se reservan un día y horario con anticipación, completar todos los pasos puede llevar solo 30 minutos. Los que optan por arriesgarse a ir sin cita previa a una planta (no todas atienden con esa modalidad) pueden tener que enfrentarse a una demora de varias horas”, advierten desde la VTV.

Cabe aclarar que un bonaerense puede hacer la VTV en cualquier planta de la provincia; no hace falta que sea la del distrito donde vive o tiene registrado el coche. Por eso, un vecino de Quilmes puede solicitar turno en Luján si tiene urgencia, y nadie en la planta va a cuestionarle por qué realiza el trámite ahí.

Los turnos para hacer la VTV en cualquier planta de la Provincia de Buenos Aires se reservan por la web www.infovtv.com.ar.

Todos los vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires que cumplieron dos años de la fecha de matriculación inicial tienen que realizar el control anualmente. Y la multa para el conductor que no cumpla la VTV en término puede superar los $ 2.000.

Para hacer el trámite hay que presentar el título de propiedad, la cédula verde o azul y el DNI. La revisión incluye el sistema de frenos, los neumáticos, las llantas, el chasis y las luces reglamentarias, entre otros puntos.

En total, la verificación dura 20 minutos aproximadamente. Si el vehículo presenta algún desperfecto, el conductor tiene 60 días corridos para resolver el problema y volver a verificarlo sin cargo. Si se excede del plazo, debe pagar la tarifa completa y realizar la VTV de nuevo.