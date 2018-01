Servicios Públicos realizó tareas de bacheo en el camino 038

Una de las áreas que muestra una actividad sostenida bajo la órbita municipal es la secretaría de Servicios Públicos; quien se encuentra por estas horas desarrollando tareas de bacheo en el camino 038 que une Zárate con Lima.

El propio Concejo Deliberante había aprobado una resolución para que Vialidad Provincial “arbitre” los medios necesarios y repare la Ruta 038 en el tramo que va desde el kilómetro 103 hasta Alsina.

Finalmente Vialidad Provincial “recogió el guante” y tras las gestiones emprendidas por la secretaría de Servicios Públicos donó parte del fresado que levantó para arreglar y repavimentar la avenida Antártida Argentina. Ese material fue utilizado por la cartera municipal para bachear diferentes lugares de la ciudad como “pavimento recuperado” y también estos profundos pozos que reinaban en varios sectores de la ruta 038.

Control del tránsito pesado

Por otro lado los usuarios que transitan diariamente por este camino habilitado por el municipio en julio de 2015 en el marco de la campaña política para las Primarias de aquel año; hoy reclaman más controles vehiculares de seguridad y prevención pero, principalmente, para el control del tránsito pesado. Fue usual ver este tipo de controles durante todo el año 2016 con buenos resultados en función de multar al transporte que transita con exceso de carga. Sin embargo el año pasado se discontinuaron y el 2018 se inició sin ningún tipo de controles relacionados a la temática. Para ello el municipio utilizaba una balanza móvil que adquirió para dichos fines.

Piden saber qué obras restan en el camino

El bloque de concejales del Frente para la Victoria- Partido Justicialista ingresó al recinto un proyecto de Pedido de Informes para conocer el estado del convenio celebrado entre el Municipio, la subsecretaría de Obras Públicas de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad mediante el cual se repavimentó todo este camino y se lo abrió al tránsito en julio de 2015.

En otras palabras, lo que reclaman los ediles es que se aclare por qué todavía no está el “final de obra”, qué otras tareas de repavimentación restan hacerse y, en definitiva, por qué no se inaugura.

“El Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a la mayor brevedad posible y con el fin de dar respuesta a los problemas y urgencias planteados por los vecinos del Partido de Zárate reporte acerca de los siguientes puntos referentes a las Obras ejecutadas en la Ruta Provincial Nº 038”, expresa la comunicación (pedido de informes) que aún no fue respondida.

Entre estos puntos se mencionan los siguientes, que se informe el monto presupuestado por la Municipalidad; la fecha en que se inició el proceso licitatorio para la adjudicación de las obras; a qué empresa, sociedad, cooperativa o persona jurídica, se le adjudicó la realización de las obras respectivas; que envíe copia de los certificados de obras emitidos y presentados por la Municipalidad de Zárate a la Dirección de Vialidad Nacional; el monto total transferido efectivamente desde el Estado Nacional a la Municipalidad de Zárate con motivo de la realización de las obras que demandare la RP038; el porcentaje de avance de las obras correspondientes a la RP038 a la actualidad y si las obras continúan en la actualidad. Además quieren saber si se reemplazarán las columnas luminarias que han sido violentadas; si se reharán los tramos que se han deteriorado, ante la falta de mantenimiento y, en definitiva, si hay una fecha en la que se terminará la obra.