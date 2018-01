Zárate Basket estuvo cerca de lograrlo ante el puntero Racing

El sábado se enfrentaron Zárate Basket y Racing de Chivilcoy en la reanudación del Torneo Federal de Básquetbol (TFB) que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.

Zárate Basket perdió 85 a 84 luego de remontar una diferencia adversa de 15 puntos (30-45 en el segundo cuarto) e incluso estar arriba en el marcador por 4 puntos (82-78 a 1 minuto del final).

Seguramente muchos se habrán ido, del “Omar Olguin” masticando bronca por el resultado y por como se escapó la victoria. Pero hay un análisis aún más profundo para hacer y es que Zárate Basket tuvo una muy buena reacción a partir del tercer cuarto (pero en especial los 10 minutos finales) que permite ilusionarse con el futuro.

Racing hizo pesar en el primer tiempo su poderío y fue así como marcó diferencias en el juego aprovechando cada error zarateño (que no tuvo en esos 20 minutos iniciales un rendimiento positivo) y haciendo daño no solo en el juego interno y en el tiro externo (Paredes logró 4 de 5 en triples en el primer tiempo) sino también a la hora de correr.

Zárate mostró otra imagen luego del descanso largo que terminó de confirmar en el último cuarto. Fue así como sumó con el goleo de Pascolat (7 puntos), Madoz (6 puntos) y Aranda (con dos triples claves) más lo que siempre aporta ofensivamente Carugatti con dobles en segundos tiros para dar vuelta un tablero y pasar al frente 82 a 78 a un minuto del final. Racing encontró soluciones otra vez con el tiro de tres puntos y Zárate Basket no pudo sacar provecho de la última pelota. Así terminó festejando Racing.

¿Fue el último partido en Independiente?

Todo hace pensar que sí. Que a partir del febrero ya Zárate Basket estará jugando en su “nueva casa”.

Es que se sigue trabajando en las remodelaciones del gimnasio “Carlos Vassino” del Club Paraná que será donde Zárate Basket traslade su localía en el Torneo Federal.

Ya se concluyó con todo el pintado del gimnasio y con la colocación del piso de parquet, resta la última parte que es la instalación de las jirafas, los tableros electrónicos y mesa de control que estará a cargo de la misma empresa, especializada en éstos trabajos. Además el plantel que dirige Oscar Comelli ya podrá comenzar a entrenar en el gimnasio de Paraná.

Victorias de Derqui y Atlético Pilar

Esta fecha había comenzado el viernes con dos partidos.

En Derqui, el local derrotó a Sarmiento de Junin por 85 a 70. Un resultado que le viene muy bien el conjunto derquino que tomó distancias de Sarmiento, último en la División Bonaerense y hasta ahora descendiendo.

Sebastian Acosta (Derqui) con 21 puntos y M. Delgado (Sarmiento) con 17 puntos fueron goleadores.

Además, Atlético Pilar se quedó con la victoria ante Sportivo Escobar por 74 a 72.