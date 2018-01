Piden fumigación ante la presencia de roedores en la avenida Antártida Argentina

Frentistas de la avenida Antártida Argentina reclamaron al Ejecutivo municipal que fumigue toda la zona debido a que la semana se desarrollaron tareas de mantenimiento y limpieza a cargo de la secretaría de Servicios Públicos pero argumentan que fue “peor el remedio que la enfermedad”.

Así lo expresó una de las vecinas mediante una nota enviada al municipio; “Estimado Señor, soy una vecina que vive en colectora de avenida Antártida Argentina, frente al legendario zanjón que desde hace más de 30 años suma basura, roedores, se desborda y sube sobre la colectora según el caudal de agua que cargue. La semana pasada se acercó una máquina del municipio para realizar su limpieza, la misma comenzó en calle Islas Malvinas y colectora de Antártida Argentina. La uña de la máquina no sólo levantaba el barro, plantas acuáticas de gran porte y basura sino también centenares de roedores de tamaño escalofriante, vectores de enfermedades como la leptospirosis. Las últimas limpiezas se hacían acompañadas de un camión que cargaba la suciedad en el mismo momento de la limpieza. En esta oportunidad sólo trabajó la máquina dejando barro nauseabundo, roedores enloquecidos que se cruzaron hacia nuestras viviendas y no nos olvidemos que con las altas temperaturas actuales esto es un verdadero foco infeccioso. Nos hemos acercado al corralón municipal y no hubo respuestas”, reclamó la vecina.

En virtud de ello es que los frentistas reclaman la fumigación urgente de toda esta zona o que se acompañe este tipo de tareas junto a las del mantenimiento de los espacios urbanos.