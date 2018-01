Siguen los casos de motochorros en el centro

Mientras desde la Secretaría de Seguridad comunican los resultados realizados por el personal policial y de Prefectura Naval en la zona de la Costanera, los trabajadores que salen a la madrugada para llegar a sus trabajos, siguen padeciendo el constante ataque de delincuentes motorizados.

En la mañana de ayer, alrededor de las 4.50 horas, Miguel, un trabajador metalúrgico residente en la zona céntrica, circulaba por las cercanías del cruce de las calles Ituzaingó y Julio A. Costa, con el propósito de esperar cerca de allí a uno de sus compañeros para ir a una planta de la zona.

Mientras caminaba, llevaba en su mano izquierda su bolso negro, con la ropa de trabajo, y algunos elementos de higiene personal; según describió, de un momento a otro fue interceptado por un sujeto, que le arrebató el bolso y el celular que llevaba en la otra mano.

“No tengo idea de donde salió, sólo sé que salió corriendo hacia la esquina y escuché arrancar una moto; justo apareció cuando le escribía a mi compañero que ya estaba llegando”, describió la víctima, quien explicó que hasta el momento no realizó la denuncia correspondiente. “No hice la denuncia porque tuve que ir a trabajar igual; el delincuente sería una persona de 25 años, no llegué a ver la cara y, para mí, ni siquiera tenía un arma. Tampoco me golpeó, solo me tomó por sorpresa y me pidió las cosas”.

Según comentó, es la primera vez que le roban en estas circunstancias, y que el ultimo tiempo “el barrio se fue poniendo más peligroso”, aunque reconoció que “todas las semanas me entero de algún compañero, o vecino que sufre un robo”.