Desde hoy, rige la suba del 33% en el transporte público

En la última semana el Ministerio de Transporte nacional ha intensificado las publicidades sobre la “Red Sube” con el lema “más viajás, menos pagás”; destacando los descuentos que realizan en cada uno de los viajes sucesivos que un trabajador debe hacer para llegar a su puesto.

Lo que no dicen, por lo menos estos anuncios, es que a la par de la “Red Sube” a partir de las 00 horas de hoy se aplicó un aumento del 33% para todos los usuarios de los transportes públicos de pasajeros de Capital Federal y la zona metropolitana, es decir unos 100 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires, donde está incluido Zárate.

Se trata de un nuevo aumento de un servicio público pero, a diferencia de otros, fue trasladado informáticamente a todas las máquinas de Sube. De hecho las propias empresas, en sus oficinas en la terminal, se disculpaban de no tener información concreta sobre a cuánto se irían los pasajes para cada uno de los servicios.

Desde el municipio, por su parte, confirmaron que se trata de una suba implementada directamente por el ministerio de Transporte de la Nación y que se ejecutó automáticamente con subas del 33%.

Este nuevo cuadro tarifario se puede chequear en https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba-febrero-2018. Esta página oficial confirman un aumento del 33% en todos los servicios de las líneas que operan en la ciudad, primero la comunal (Cooperativa 3 de Julio); la línea 228 (la operada por Motsa y la otra por Chevallier); micros de la línea Atlántida que realizan viajes a Luján y Pilar y todos los servicios de La Nueva Metropol Chevallier (Expreso, Común y Diferencial).

En tanto los jubilados seguirán con los descuentos vigentes y que también lo harán aquellos beneficiarios de la tarifa social.

El boleto local de $7 a $9,50

Respecto a lo mencionado anteriormente, las empresas aplicarán el aumento de forma automática mediante las máquinas de SUBE y junto a ello el nuevo aumento comenzará a aplicarse. Por un lado el boleto de las líneas locales que costaba $7 pasó a costar $9,50.

Luego las tarifas del transporte público interurbano que valían $6,50 hoy cuestan $8,50 y los boletos de $6,75, costarán $9.

Respecto al tren Mitre, que hoy posee nada más que 7 frecuencias diarias a Capital pasó a $8 hasta Ballester.

Finalmente todos los servicios de La Nueva Metropol aumentarán también en el orden del 33% y particularmente el servicio diferencial de Chevallier a Capital Federal llegará a $71.

“Más viajas, menos pagas”

El ministerio de Transporte nacional también anunció, junto con los aumentos, una serie de descuentos en el marco de un boleto multimodal llamado “Red Sube” aunque estos descuentos no serán aprovechados por los zarateños debido a que el 89% de los usuarios que utilizan la línea comunal no hace trasbordos.

Más allá de ello, los descuentos de “Red Sube” beneficiarán a los usuarios de la siguiente manera, el primer viaje abonará su valor completo; el segundo lo hará con un descuento del 50% y si debiera tomar otro transporte el descuento será del 75%; todo en un plazo no mayor a dos horas.

PREPAGAS

Por su parte, las empresas de medicina prepagas aplicarán un aumento del 4% en los valores de sus cuotas.