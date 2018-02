“La reunión fue muy buena, estamos de acuerdo con el Pacto Fiscal”

El pasado martes, el intendente Osvaldo Cáffaro, el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, mantuvieron una reunión donde, según comunicaron desde el área de prensa del legislador, “sellaron la adhesión al Pacto Fiscal”.

En el encuentro también estuvo presente el diputado provincial Matías Ranzini; según comunicaron, Cáffaro confirmó el apoyo del municipio al Pacto de Responsabilidad Fiscal que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal. Por lo pronto, desde el Municipio se llamaron a silencio y, ante las preguntas de este medio, prefirieron no revelar la postura que tomará la comuna.

“Me pone muy contento que el intendente de Zárate tenga el compromiso de adherir al Pacto, porque a pesar de nuestras diferencias políticas, estamos de acuerdo en que se trata de un mayor cuidado de los recursos de los bonaerenses”, sostuvo Mosca. Por su parte, el intendente Cáffaro señaló que “la reunión fue muy buena” y aseguró: “Por supuesto que estamos de acuerdo con la adhesión al Pacto, porque varias cosas son las que hacemos todos los días en el orden local para hacer cada vez más eficiente la gestión pública”.

La ley de responsabilidad fiscal propone, para aquellos municipios que adhieran, la posibilidad de contraer deuda para invertir en obras de infraestructura y asistencia financiera ante casos imprevistos. Además, establece que los municipios no podrán incrementar la planta de personal más de la población, el gasto no deberá ser mayor a la inflación y la deuda no podrá superar el 8% de los gastos corrientes.

Intendentes justicialistas resisten al Pacto Fiscal

La adhesión al Pacto Fiscal no es un tema menor para los jefes comunales de la Provincia. Algunos intendentes opositores vienen debatiendo puertas adentro que camino tomarán, mientras que otros del interior bonaerense, ya fijaron su posición.

Días atrás, se produjo un encuentro en la sede del PJ provincial, de la que participaron los intendentes Alfredo Fisher (Laprida), Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves), Germán Lago (Alberti), Alberto Connochiari (Leandro N. Alem), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Nicolás Lorenzo (de 25 de Mayo), así como también legisladores del Frente para la Victoria como el senador Juan Pignocco y el diputado Walter Abarca, y la ex ministra de Economía de Daniel Scioli, Silvina Batakis, junto a su equipo técnico.

Según manifestaron oportunamente, el grupo de intendentes propone trabajar en una propuesta superadora, a la vez que rechazan la iniciativa de Vidal, expresando que significará “firmarle un cheque en blanco” que recortará su autonomía.

En el plano local, el intendente Cáffaro ha declamado en numerosas oportunidades la necesidad de la autonomía de los municipios; sin embargo, con la adhesión al Pacto Fiscal, los intendentes justicialistas opinan que les quitará autonomía “para afrontar la gestión diaria y la economía de cada distrito”, y sostienen que limitar el crecimiento de los municipios en términos de gastos y empleados, tal como lo propone Vidal, implica “desconocer el rol social y dinamizador” del empleo público, que además cumple una “función de arraigo” en las localidades.