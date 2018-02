“Mi romance con el tango no se puede explicar”

Cecilia Milone disfrutó del aplauso en los escenarios de las salas más importantes de Buenos Aires en célebres comedias musicales como “Drácula, el musical” donde debutó hace 27 años, o más reciente “El hombre de la Mancha”, junto a Pepe Cibrián y Raúl Lavié.

La artista llega este año a Zárate para presentarse en el cierre de la primera noche del festival provincial de Tango.

La cantante y actriz siempre reconoció su pasión –además del teatro- por el género del 2 x 4.

De figura espigada y con una sonrisa amplia, Cecilia Milone no puede ser definida con una palabra. Aunque su carrera comenzó con la comedia musical, también se animó a ser solista y a protagonizar “La revista de Buenos Aires”, entre otras obras del género.

Desde su irrupción masiva, en el Luna Park, allá por 1991, como la Mina Murray de “Drácula”, Milone ha ido trepando, también como actriz, en la consideración pública de manera ecléctica, pero siempre tomando por los atajos de mayor impacto, como “Gasoleros” y “Poné a Francella” en la televisión.

Ella picotea aquí y allá, pero siempre vuelve a su primer amor: el canto. Cómo será su abnegada entrega de su melodiosa voz en el escenario de la Plaza Italia.

Su debilidad por el tango, que acomete con energía y alguna que otra estridencia, sin llegar al fondo de su potencial expresivo, es muy marcada. Es ostensible dentro de los temas que canta el momento más logrado de sus shows: su notable recreación, no exenta de humor, de “Besos brujos”, con la idéntica entonación aflautada de la máxima cultora de este tema, Libertad Lamarque.

QUÉ SIGNIFICA PARA ELLA EL TANGO

Linda, talentosa, conocida esto nos dice del tango: “Para mí, la música tiene que ver con el alma. Te permite expresarte y vincularte desde un lugar muy profundo. La música está sobrevolando mi casa y mi vida desde que yo me acuerdo, y el tango llegó en mi adolescencia. Me gustaba mucho Carlos Gardel por su melodía de tango canción y Mariano Mores por el sonido sinfónico que me remitía a las películas musicales. Así comenzó mi romance con el tango, que no se puede explicar porque, como en todo romance, uno nunca sabe por qué se enamora”, cuenta.